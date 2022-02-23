Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretileri Mamak'ta ele alınacak

Mamak Belediyesi'nin her ay düzenlediği Gönül Şehrimizi İmabr Edenler programında Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretileri ele alınacak.

Mamak Belediyesi'nin düzenlediği ve her ay ünlü bir düşünürün konu edildiği Gönül Şehrimizi İmar Edenler programında bu haftadan itibaren tasavvufi öğretileriyle dünyanın her yerinde büyük ilgi uyandıran düşünce adamı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öğretileri ele alınacak. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Cemal Kurnaz'ın yaptığı programın bu ayki konuğu ise Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu olacak. 25 Şubat Cuma günü saat 19.00'da başlayacak olan program, Mamak Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

“O güzellikleri aktaracak olan değerli akademisyenlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz”

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin doğruluğa, güzele, kardeşliğe, hakikate, tevhide yönlendiren bir yol büyüğü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Onun düşünceleri ile hem kendimizi arıtmaya hem de o güzellikleri aktaracak olan değerli akademisyenlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.