Mevlana, vuslatının 748. yılında Mamak'ta anıldı

Mevlana'nın, vefatının 748'inci yıl dönümü Mamak'ta anıldı. Bu yılki teması "İrfan Vakti" olan anma etkinliği Mamak Belediyesi Nene Hatun Aile Merkezi'nde gerçekleşti.

Mevlana'nın, vefatının 748'inci yıl dönümü Mamak'ta anıldı. Bu yılki teması "İrfan Vakti" olan anma etkinliği Mamak Belediyesi Nene Hatun Aile Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, birim müdürleri ve aile merkezi kursiyerleri katıldı. Etkinlikte Hz. Mevlana'nın öğretilerini anlatan serginin de açılışı gerçekleştirildi.

“Her bireyin kazanması gereken özellikler”

Hz. Mevlana, sadece bireysel kurtuluşu değil birlik ve beraberliği, kardeşliği de ön plana çıkardığını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Yüz yıllar sonra bile Mevlana'nın hayata bakış açısı hala konuşulmaya devam ediyor. Hazreti Mevlana'nın insanlara öğrettiği birlik, beraberlik ve hoşgörü her bireyin kazanması gereken özellikler aslında. “Gel ne olursan ol yine gel” çağrısıyla tüm dünyayı hoşgörüye davet eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vefatının 748'inci yıldönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.