Mevsimlik tarım işçilerinin Covid-19 aşıları tarlada yapıldı

Covid-19 ile mücadelede ‘Yerinde aşı' uygulaması kapsamında mevsimlik tarım işçileri tarlada aşılandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'nın Polatlı ilçesine her yaz olduğu gibi çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçileri de ‘Yerinde aşı' uygulamasıyla dahilinde tarlada aşılandı.

“Sağlık kuruluşuna gidip aşı olabilme ihtimalleri çok düşük olduğu için, biz toplumsal bağışıklık adına gelip yerinde aşılama faaliyeti yapmaya çalışıyoruz”

Toplumsal bağışıklık için aşılanmanın önemli olduğuna dikkat çeken Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Adem Karamehmetoğlu, “Toplamda yaklaşık 4 bine yakın işçisi var Polatlı'da. Bunların yaklaşık 2 bini 18 yaş üstü. Yaklaşık 40 noktada çalışıyorlar. Sabah erkenden işlerine gidiyorlar, akşama kadar çalışıyorlar. Herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip aşı olabilme ihtimalleri çok düşük olduğu için biz toplumsal bağışıklık adına gelip yerinde aşılama faaliyeti yapmaya çalışıyoruz. Özellikle gençlere aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü toplumsal bağışıklık adına hem daha rahat dışarı çıkıp dolaşabilmek için mutlaka aşı olmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Bu hastalıktan kurtulacağız inşallah”

Şanlıurfa'dan Ankara'ya mevsimlik işçi olarak çalışmaya geldiğini söyleyen 51 yaşındaki Cevher Artuk, “Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyorum. Bizde arkadaşlarım ve ailemle birlikte aşı olacağız ve bu hastalıktan kurtulacağız inşallah” dedi.

“Devletimizden Allah razı olsun”

Yerinde aşı imkanı buldukları için memnuniyetini dile getiren mevsimlik tarım işçisi İsmail Çoban, “Devletimizden Allah razı olsun. Buraya gelerek tarım işçilerine yerinde aşı yapıyor. Herkese de aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sonuçta bu bizim için, bütün ülke için” diye konuştu.