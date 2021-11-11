Meyve ağacı dikim mevsimi başladı: Anfa bitki evi meyve ağacı çeşitliliğiyle Başkentlileri bekliyor

Başkent'in üç noktasında hizmet veren ANFA Bitki Evi'nde meyve ağacı dikim mevsiminin başlamasıyla birlikte ayvadan elmaya, vişneden armuda, kirazdan hurmaya, ıhlamurdan bademe, cevizden muşmulaya, incirden narenciye türlerine kadar çeşitli meyve ağaçları satışa sunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark, Mogan Parkı ve 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunan ANFA Bitki Evi, iç ve dış mekanları süsleyecek birbirinden güzel çiçek ve bitki çeşitlerini uygun fiyatlarla Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Meyve ağacı dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte ANFA Bitki Evlerinde; Ankara iklimine uygun ayvadan elmaya, vişneden armuda, kirazdan hurmaya, ıhlamurdan bademe, cevizden muşmulaya, incirden narenciye türlerine kadar çeşitli meyve ağaçları satışa sunuldu.

Çeşitli ebatlarda meyve ağaçları Başkentlileri bekliyor

Her mevsim özenle hazırlanan çiçek ve bitki türlerinin bulunduğu ANFA Bitki Evleri, birçok ebattaki bodur ya da yarı bodur meyve ağaçlarını da Başkentliler için satışa çıkardı.

Ayvadan elmaya, vişneden armuda, kirazdan hurmaya, ıhlamurdan bademe, cevizden muşmulaya, incirden narenciye türlerine çeşitli meyve ağaçlarının dikim mevsimi olduğunu belirten Peyzaj Teknikeri Samiye Soylu,“ANFA Bitki Evlerimize kiraz, kayısı, armut, elma, erik gibi Ankara iklimine uygun bütün meyve ağacı çeşitlerini satışa sunmaya başladık. Bütün vatandaşları ANFA Bitki Evlerine bekliyoruz” dedi.