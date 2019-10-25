Mezat çetesi üyeleri suçlarını itiraf etti, 64 kişi hakim karşısına çıkıyor

Başkent'te mezat salonlarında gerçekleşen ihalelere etki ederek, vatandaşları darp ve tehdit yoluyla engellemeye kalkışan çete üyelerinden 64 zanlı tutuklama talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin hafta başında gerçekleştirdiği operasyonla çökertilen mezat çetesi çökertilmişti. Operasyon kapsamında, 76 zanlı yakalanarak emniyete getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sona erdi. Operasyonda yakalanan zanlıların arasından 15 kişi adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgüt elebaşı ve 8 elebaşı yardımcısının da içerisinde bulunduğu 64 kişi ise tutuklanma talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Öte yandan zanlıların emniyet işlemleri sürdüğü sırada bir çok çete üyesinin suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi.