ANKARA (İHA) – GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamında ‘Mezopotamya' markası hayata geçiyor.

Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarından, Türkiye'nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası, Mezopotamya hayata geçecek.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, Karacadağ ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarının işbirliğinde; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırma ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, Mezopotamya adıyla global bir kimliğe dönüşüyor.

Mezopotamya'nın tanıtım stratejisi ve eylem planı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek tanıtım töreniyle duyurulacak.

“GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi” olarak başlatılan projeyle, bölgenin tüm illerinin bütüncül bir yaklaşımla markalaştırılarak, sürdürülebilir bir turizm destinasyonu oluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

İlk'lerin ve En'lerin bölgesi

Strateji kapsamında bölgenin 9 ilinin kültürel değerlerinin yansıtıldığı bir logo hazırlanarak Mezopotamya'nın bir bölge olmaktan çok bir “marka” olarak konumlandırılmasının amaçlandığı belirtildi. Bölgesel bir tanıtımın hedeflendiği strateji kapsamında, yerleşik hayatın ve uygarlığın ortaya çıktığı, dünyanın birçok ilki ve enine ev sahipliği yapan Mezopotamya'yı “Türkiye ve dünyada mutlaka görülmesi gereken yerler listelerine” dahil etmenin nihai hedef olarak belirlendiği aktarıldı.