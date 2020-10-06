MGÜ Sanat Galerisi ‘'Rağmen'' isimli karma sergiyle açıldı

Üniversite bünyesinde kurulan yeni sanat galerisi kapılarını “Rağmen” isimli karma sergiyle Ankaralı sanatseverlere açtı.

Açılışını MGÜ Rektörü Prof. Erol Parlak ile ünlü Ressam Ahmet Güneştekin'in yaptığı sergiye ilgi yoğun oldu.

“Rağmen” isimli karma sergi, her şeye rağmen yaşamın devam ettiğinin altını çiziyor. Otuzu aşkın eserin yer aldığı sergide, sanatın iyileştirici gücüne vurgu yapılıyor.

“Rağmen” adlı karma sergide, MGÜ Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Aybige Demirci Şenkal, Doç. Dr. Güzin Ayrancıoğlu, öğretim üyeleri Dr. Sevinç Yanbeyi Beşer,Dr. Selin Güneştan ve Dr. Tuğba Çelebi ile Arş. Gör. Aylin Kara Işık'ın eserleri sergileniyor.

Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen açılışta, öğretim üyeleri Dr. F. Deniz Katıtaş ve Dr. Ceyla Ganioğlu, davetlilere müzik dinletisi sundu.

"Rağmen" adlı karma sergi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi'nde 9 Ekim Cuma günü akşamına kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.