MGÜ'den tıp bayramına özel sergi

Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün hayata geçirdiği karma resim sergisinde sağlık çalışanlarının eserleri sergileniyor.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında bu yıl da anlamlı bir sergi sanatseverlerle buluşuyor. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarının eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

“Gönüllerin Kahramanı; Sağlıkçılar”

Türkiye'nin yüreğinde iz bırakan kahraman sağlık çalışanlarının eserleri, üniversitenin düzenlediği ‘Gönüllerin Kahramanı; Sağlıkçılar' adlı sergiyle gün yüzüne çıkıyor. Sağlık çalışanlarının ellerinden çıkan resimler, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Sanat Galerisi'nde 26 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Rektör Parlak açılışı yaptı

Tıp Bayramı haftası kapsamında hazırlanan serginin açılışı ise Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak ve Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Taşdemir tarafından yapıldı.

Sergi açılışında, üniversitenin Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğretim elemanları müzik dinletisi sundular.

Sergide sağlık çalışanları Adnan Öztürk, Ahu Güngör Acar, Burcu Çoban, Cengiz Güven, Nurcan Sırkamış, Nursel Erdil, Sadık Demirsoy, Sadullah Üçtaşlı, Selçuk Aslan, Sema Efe, Serpil Altundoğan ve Ümit Özen'in 54 eseri sergileniyor.