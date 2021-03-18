MHP 13. Olağan Büyük Kongresi başladı

Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" pankartlarının yer aldığı kongrede yoklama ve açılışın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açılış konuşması yaptı. MHP tarihi boyunca ilk defa bu dönem 81 il başkanlığı il kongresini tamamlarken, Türkiye'deki bütün iller üst kurulda temsil ediliyor.

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı öncesinde 81 il ve 920 ilçe kongresi yapılırken, Divan Başkanlığı konusunda da Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın üst üste üç defa Divan Başkanı olarak görevlendirilerek bir ilke imza attı.

Kurultaya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu da katıldı.