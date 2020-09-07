MHP Altındağ İlçe Teşkilatında Başkan yeniden Emin Sıtkı Aktaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Altındağ İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresi bugün gerçekleştirildi ve Emin Sıtkı Aktaş yeniden başkanlığa seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Altındağ İlçe Başkanlığı'nın olağan kongresi bugün gerçekleştirildi. Kongreye divan başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz yaptı. Durmaz, yaptığı kısa değerlendirmede Milliyetçi Hareket Partisi'nin şehitleri olan bir sancak ve kutlu bir dergah olduğuna dikkat çekerek "Kurultaylar ülkücü iradenin tecelligahıdır. MHP'nin her kurultayı önemlidir. Siyaseti çıkar amaçlı değil devletin ve milletin faydasına yönelik olarak yapan bir davanın mensuplarıyız. Bugün kongresini yaptığımız Altındağ İlçe Teşkilatımız da lidere sadakatin her zaman idrakinde olmuştur" şeklinde konuştu.

“Andolsun ki, sonsuza kadar, bu duruşumuzdan ayrılmayacağız”

Faaliyet ve mali raporun okunup kabul edilmesinin ardından, tek liste halinde gidilen kongrede bir konuşma yapan MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, "Bizler şanlı bir geçmişten, kutlu bir geleceğe çağlayanlar gibi akan davanın neferleriyiz. Bugüne kadar hiçbir entrika, tuzak, ayak oyunu ve ihanet şükürler olsun ki bizleri yolumuzdan ve hedefimizden çevirememiştir. Bizler için siyaset hiçbir zaman kişisel çıkarların yarıştığı bir alan olmamıştır. Mensubu olduğumuz yüce dava; milli namusu, milli varlığı, milli hakları, bedeli ne olursa olsun sonuna kadar devam edecektir. Andolsun ki, sonsuza kadar, bu duruşumuzdan ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

“Bir dönem daha yönetime talip olarak karşınıza çıktık”

Altındağ İlçe Teşkilatı'nın yönetimine bir dönem daha talip olduğunu belirten MHP Altındağ İlçe Başkanı Aktaş, “Türk dünyasının bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin, devlet adamlığına, sağduyusuna, tecrübesine, ilkeli ve dürüst siyasetine, bilgisine, ülkemizin ve partimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Yarım asırdır üzerine titrediğimiz, şehitler verdiğimiz Milliyetçi Ülkücü Hareketin Lideri Devlet Bahçeli'nin 'İstiklal için dirlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye olacak' özdeyişi ile liderimizin yolundan bir an bile şaşmama anlayışı ve felsefesi ile Altındağ İlçe Teşkilatını bir dönem daha yönetmeye talip olarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“13. Olağan Kongremiz hayırlı olsun”

Yüksek idealler uğruna birleşmiş bir topluluk olduklarını belirten MHP Altındağ İlçe Başkanı Aktaş, “Vuslat günümüzün ardından zafere yürüyebilmek için ben ve arkadaşlarım sizlerin hayır duasına ve desteğine talebiz. Çok şükür bizler, yüksek idealler uğruna birleşmiş bir topluluğu oluşturuyoruz. Bu çerçevede yolumuzun dikenli olduğunu, bu salondaki herkes biliyor. Bizler de bu yolda hayırlı bir iş yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. 13. Olağan Kongremizin vatanımıza, milletimize ve Altındağ'ımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mücadelemiz son nefer, son nefes, son damla kana kadardır. Mücadelemiz Milliyetçi Türkiye, Turana kadardır" diye konuştu.

MHP Altındağ'ın yeni yönetim kadrosu

MHP Altındağ İlçe Başkanlığı yönetimi şu isimlerden oluştu:

Emin Sıtkı Aktaş (Başkan), Türkan Ayas, Sultan Akdoğan, Rıfat Unutmazcan, Çağrı Oktar, Bekir Tekin, Hayati Sertkaya, Burak Yılmaz, İsmail Demirci, İhsan Reha Doğan, İsrafil Yılmaz, İsa Tamer, Hasan Güçlü, Habib Samaroz, Mehmet Ali Saçak, Mehmet Ayhan, Onurhan Muratoğlu, Koray Salman, Nihat Gök, Can Alp Ata, Uğur Yıldırım, Uğur Bıçakçı, Fatih Anaz.

Altındağ Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı İlker Darıcı, MHP Mamak İlçe Başkanı Av. Mustafa Esen, Ankara Kadın Kolları Başkanı Buket Yemen Kadimoğulları, Karapürçek Ülkü Ocağı Başkanı Şaban Hayta ve delegeler katıldı.