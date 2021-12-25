MHP Ankara İl Başkanlığından 'Milli Birlik ve Dayanışma' kampanyası

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, firmaları temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet ederken 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası' başlattıklarını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Mal ve hizmet üreten, satan, pazarlayan firmalarımızın şirketlerimizin, kurumlarımızın, toplumsal rahatlama adına temel ihtiyaçların fiyatlarında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri milli birlik ve dayanışmamızın manevi harcıdır" sözlerinden yola çıkarak, 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası' başlattı. Kampanyayı duyuran MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, tüm Ankaralıları kampanya destek vermeye davet etti.

"Ankara'daki tüm firma, şirket ve kurumlarımızı temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet ediyoruz"

Teşkilat olarak kampanyaya katılan firmaları ziyaret edip, kamuoyu önünde açıklayacaklarını belirten Baştuğ, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak Ankara'da Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'nı başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle toplumsal rahatlama adına Ankara'daki tüm firma, şirket ve kurumlarımızı temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet ediyoruz. Kampanyamıza destek verecek markaları Ankara teşkilatı olarak ziyaret edip, kamuoyu önünde kendilerine teşekkür edeceğiz. Haydi Ankara, şimdi milli birlik ve dayanışma zamanı" ifadelerini kullandı.

Kampanya duyurusunun ardından sosyal medya üzerinden Ankara'da faaliyet gösteren yüzlerce firma kampanyaya katıldığını duyurduğu, görseller paylaştı. MHP Ankara İl Başkanlığından alınan bilgilere göre, Ankaralı vatandaşlar kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirmek ve özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmek yönünde partiye yoğun telefon ve ziyaretler gerçekleştirdi.