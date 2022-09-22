MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tam kadro sahada

Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı düzenlediği etkinlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK ve MDK üyelerinden oluşan bir heyet ile Kızılay esnafıyla buluştu. Önce Kızılay İş Adamları Federasyonunu ziyaret eden heyet ardından Kızılay esnafını gezerek dertlerini ve sorunlarını dinledi. Ziyaretlerin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Çankaya İlçe Başkanlığının İzmir Caddesi'nde 700 kişilik akşam yemeği organize etti. Yemeğe bölge esnafları ve vatandaşlardan yoğun katılım oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya pandemi ile başlayan sürecin ekonominin bütün dünyada ve ülkemizde üretim sıkıntısına yol açtığını ve pahalılıklara sebep olduğunu belirterek, Ukrayna krizinin ekonomideki kötü etkilerinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de hissedildiğini, lakin ülkemizin bu zorlukları aşmaya başladığını ve aşacak gücünün de olduğunu ifade etti.

MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, esnafların toplumun yapısı içindeki önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Siz esnaflarımız ülkemizin toplumun her kesimi ile kurduğunuz ilişki sayesinde toplumun nabzını tutan ve toplumun içerisindeki kültürel iletişimi sağlayan önemli unsurlar ve kültürel aktörlersiniz. Anadolu'nun kapısı bizlere açıldığında ve bizler burayı yurt edinirken bizlerin ataları Ahilik kurumu ile bu topraklarda ticarete birtakım ahlak kuralları getirmişlerdir, bu ahlak kuralları gerek ekonomik gerekse de kültürel normlarımızı bugün dahi etkilemektedir. Aynı zamanda birlik olmanın beraber olmanın önemini ortaya koymuşlardır. Bu birlik ve beraberlik bugün de ülkemiz için gerekli ve elzemdir. Birliğe, beraberliğe ve ahlak anlayışına böylesine tarihsel bağlar ile bağlı olan siz esnaf kardeşlerimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hamuru aynıdır, aynı kaynaktan beslenip aynı ufka gitme azmindedir. Sizlerin temsil ettiğiniz tüm değerler Ülkemizi ve milletimizi var eden değerlerdir, bu nedenledir ki MHP her daim sizlerin yanında ve yolunu açan olacaktır.”