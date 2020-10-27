MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam'dır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhur İttifakı'nın devamıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla oturması, devlet ve toplum hayatına kök salarak olgunlaşmasıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) gerçekleştirilen MHP grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. “Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne 3 yıllık bir süre kala, Türkiye'nin yükseliş çabası her tür engellemeye rağmen kararlılıkla devam etmektedir. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, istikbali hür Türk milleti, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne toz kondurmama azmindedir. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muharrik ve muhkem vasfıyla Türkiye Cumhuriyeti prangalarını kırmış, kronik sorunlarına neşter vurmuştur. Cumhur ile Cumhuriyet ayrılmamak üzere kucaklaşmıştır. Geçmiş ile gelecek, ülke ile ülkü, tarih ile coğrafya, akıl ile duygu, duruş ile yükseliş birleşmiş, bütünleşmiş, kenetlenmiştir” şeklinde konuştu.

“Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin önünün açıldığını vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Devlete hakim olan güç ve yetki kargaşası sonlanmıştır. Başkalarının ağzına bakan değil baktıran, onun bunun kirli senaryolarına boyun eğen değil gerekirse boyun eğdiren, yeri gelirse kafa tutan bir kudret sivrilmiş, bir kuvvet serpilmiştir. Yönetim sistemimizdeki reform Türkiye'nin önünü açmıştır. Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümüne giden süreçte sistemsel aksaklıklar telafi edilmiş, devlet yönetimindeki zaaflar demokratik vasıtalarla giderilmiştir. Türk milletinin karakterine ve tarihi müktesebatına en uygun idare şekli olan Cumhuriyet, en az bu kadar milletimizin ruh kökünü yansıtan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle iyice güçlenmiş, sağlam ve sağlıklı bir bünyeye kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.

“Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhur İttifakı'nın devamıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin olgunlaşmasıdır”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin daha mesut, daha muvaffak, daha muzaffer, daha muasır, daha müreffeh olmasının önünde hiçbir pürüz kalmadığını vurgulayan Bahçeli, “Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhur İttifakı'nın devamıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla oturması, devlet ve toplum hayatına kök salarak olgunlaşmasıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri, nasıl bir tenakuz ve tutarsızlığın içine yuvarlandıkları ortadadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne abuk sabuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürük, ithamları güdük, isnatları düşüktür. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar, önce kendilerine çeki düzen vermeli, öncelikle alev alan çatılarını söndürmenin derdiyle dertlenmelidir” diye konuştu.

“Zillete düşenlerin birbirini yemeleri, birbirlerini kötüleyip ulu orta hızara vermeleri bir siyaset değil, kaotik ve hazin bir çarpıklığın özetidir”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin parlementer sistemde oluşan sıkıntıların önüne geçtiğini vurgulayan Bahçeli şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, parlamenter sistemle mündemiç kriz damarını kesip atmıştır. Hastalık tedavi edilmiştir. Bu damara bağlananların, bununla birlikte eski alışkanlıklardan kurtulamayanların hala birbirlerine nasıl tuzak kurdukları, nasıl taarruz ettikleri malumdur, tüm çıplaklığıyla bilinmektedir. Kriz severlerin, kavgadan ve kutuplaşmadan beslenenlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları doğal ve normaldir. Çünkü bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir, kaldı ki Cumhur İttifakı karşısında tutunma ihtimalleri olmadığı gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum sağlamaları da eşyanın tabiatına bütünüyle aykırıdır. Türk milleti kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, lazım gelen notlarını sandık vaktinde değerlendirmek üzere almaktadır. Zillete düşenlerin birbirini yemeleri, birbirlerini kötüleyip ulu orta hızara vermeleri bir siyaset değil, kaotik ve hazin bir çarpıklığın özetidir. Milletimizin istediği kaos ve kriz değil, refah, huzur, sükûnet, zenginleşme, büyüme, gelişme, birlik ve beraberliktir.”

“Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla yedi düvele direnmektedir”

Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevdası ile yedi düvele karşı direndiğini vurgulayan Bahçeli, “Kulislerin ve hiziplerin partisi olan ne CHP, terörün yedeği ve teröristlerin siyasi yeleği olan ne HDP, ne de karanlık bir projeden mütevellit olan İYİ Parti aziz Türk milletine bir gelecek vaat edemeyecektir. Etseler bile, bunun sonu üzeri çiçeklerle tuzaklanmış uçuruma açılacaktır. Bunların ahı gitmiş vahı kalmıştır. Bunları ayakta tutan mecalleri bile tükenmiştir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla yedi düvele direnmektedir. Zillet siyaseti ise vurgun yemiş, konusu melanet ve rezalet olan bu masalın sonuna karmaşık ihtilaflarla gelinmiştir. ‘Gerekirse Türkiye Komünist Partisi'ne bile geçeriz' diyen siyaset fukaralarının, aslında kimlerle vakit geçirdiği, kimlerin değirmenine su taşıdığı, kimlerin icazetine mahkum olduğu bizim tarafımızdan çok nettir. Ha TKP, ha HDP, ha TKP, ha CHP, sorarım sizlere bunlar arasında ne fark vardır? Dümen aynı, sadece dümenciler farklıdır. Gövde aynı, yalnızca görev paylaşımı ayrıdır. Türkiye'yi sokakta teslim almaya niyetlenen, ait olduğu terör örgütüyle birlikte iç isyana kalkışan terörist Demirtaş'ı aynı üslupla öven bunlar değil midir” açıklamalarında bulundu.

“Hele bir çıksınlar sokağa da, acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı”

Sokak çağrısı yapanlara sert bir çıkış yapan Bahçeli, “ABD Başkan adaylarından Biden'in iktidarı devirme planlarının gündeme yansıması, parti kurmayın sokağa dökülün tavsiyesi verenlerin deşifre edilmesi son derece uyanık olmamızı gerektirmektedir. Bazı alçak kalem sahipleri ve televizyon yorumcuları da CHP propagandası yapayım derken ateşle oynamaktadır. Neymiş, sokak hazır, muhalefetin silkinmesi gerekiyormuş ve de yeni Meclis oluşmalıymış, sözde Kürt meselesi demokratik ve şeffaf biçimde çözülmeliymiş. Hele bir çıksınlar sokağa da, acıklı şekilde görsünler Hanya'yı Konya'yı, dünyanın kaç bucak olacağını. Hodri meydan, Türkiye Cumhuriyeti sokakta kurulmadı, sokakta bulunmadı, sokağa bırakılmayacak, sokağın girdabına, sokak serserilerine teslim edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“AB ülkelerine hakim olan Türk ve İslam düşmanlığı kaygı verici boyutlardadır”

Avrupa Birliği ülkelerinde Türk ve İslam düşmanlığının kaygı verici konuma yükseldiğini vurgulayan Bahçeli, “Merhum vatan şairimiz Akif'in dediği gibi, medeniyet tek dişi kalmış canavardır. Zira medenilik gösterisi yapan, istismar ettiği demokrasi, özgürlük ve insan hakkı değerlerinin içini boşaltan Batı zihniyeti ahlaken ve siyaseten çöküş patikasındadır. AB ülkelerine hakim olan Türk ve İslam düşmanlığı kaygı verici boyutlardadır. Küresel hoşgörü, küresel adalet, küresel vicdan kurumuştur. Berlin'de bulunan Mevlana Camii'ne geçen hafta bir sabah namazı vakti yapılan kalabalık polis operasyonu inançlarımıza yönelik adi bir suikast girişimidir. Irkçılık, İslamofobi ve Türk düşmanlığı yaşlı kıtaya karargah kurmuştur. Hollanda Özgürlük Partisi'nin soysuz Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na terörist diyecek kadar alçalmış, gerçek manada teröristin, caninin, faşistin ve barbarın kim olduğunu gözler önüne sermiştir” diye konuştu.

“Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam'dır”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'ı yeniden yapılandıracaklarına dair sözlerini hatırlatan Bahçeli şunları söyledi:

“Son zamanlarda Müslümanlara ve yüce dinimize yönelik Fransa'da sergilenen hayasız ambargo ve ablukalar hepimizi derinden yaralamaktadır. Macron, sözde ‘İslamcı ayrılıkçı' görüşlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık 2020'de Bakanlar Kurulu'na sunulacağını utanmaz bir yüzle açıklamıştır. İslam'ı yeniden yapılandıracaklarını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunmuştur. İslam'ın dünyanın her yerinde kriz yaşadığını ileri sürmek, bu nedenle yapılandırılacağından bahsetmek muhteris ve müflis Macron'un haddi değildir. Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron'un kafa yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi yok mudur? Bu siyasi şizofren ne hakla İslam'ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir? Biliyor ve iman ediyoruz ki, Allah katında kıyamete kadar geçerli olan tek hak din İslam'dır. Bütün insanlığın ebedi kurtuluşu Allah'ın son dini İslam'a teslim olmaktan geçer. Dünya ve ahiret saadeti, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren mesajlarına, Resulullah Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) emsalsiz tebliğine, eşsiz ahlakına bağlıdır. Dinin sahibi Allah'tır (Celle celalüh).”

“Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür, işgalci Ermenistan haksızdır, hukuksuzdur, teröristtir”

Azerbaycan'ın işgal edilen yurt topraklarını da bir bir geri aldığını vurgulayan Bahçeli, “Azerbaycan Dağlık Karabağ'da kahramanca mesafe almaktadır. İşgal edilen yurt toprakları birer birer kurtarılmaktadır. En son Kubatlı kent merkezi özgürlüğüne kavuşmuştur. Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Zengilan, Kelbecer illerinin bir kısmı işgalden arındırılmıştır. 3 kent merkezinde, 3 kasabada, 150 civarında köy ile bazı önemli tepelerde işgal sonlandırılmıştır. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'tür, işgalci Ermenistan haksızdır, hukuksuzdur, teröristtir” ifadelerini kaydetti.