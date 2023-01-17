MHP Genel Başkanı Bahçeli'den seçim çağrısı: "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin "Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde seçim tarihi, HDP'nin kapatılması ve Ali Babacan'ın insansız hava araçlarıyla ilgili yaptığı açıklama vardı.

“Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim”

Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye yararı olmayacağını dile getiren Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümüne yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa, gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa, buyursunlar Halep oradaysa arşın Meclis'tedir. Gazi Meclisimiz Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım, kaldı ki Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim” ifadelerini kullandı.

“HDP'nin kapatılması bir adalet ve demokrasi onurudur”

HDP'nin kapatılmasının bir demokrasi onuru olduğunu söyleyen Bahçeli, “Teröre yardım ve yataklık yapan, bu çerçevede odak haline gelen HDP kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın? Daha çok mermi almaları mı sağlansın? Daha çok ihanet etmeleri mi teşvik edilsin? HDP'nin kapatılması bir adalet ve demokrasi onurudur. Bu onur yere düşemez, düşürülemez. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu CHP'yi HDP'nin eline rehin bırakmış, PKK'nın güdümüne girmiştir. Akıl tutulması yaşayıp CHP'li Ülkücülerden bahseden Kılıçdaroğlu bilsin ki, hiçbir namuslu ve şahsiyet sahibi Ülküdaşım PKK'yla, HDP'yle, Türk'e kefen biçmek için fırsat kollayan alçaklarla yan yana gelmez, aynı hizada bulunmaz” diye konuştu.

“Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir”

Bahçeli konuşmasına şöyle devam etti:

“Kılıçdaroğlu, yolu doğru olanın yükü ağırdır, ne var ki senin ne sözün sözdür, ne siyasetin siyasettir, ne de yolun yoldur. Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin yalanı, dolanı ve iftiraları alkışladığını küstahça ileri süren CHP Genel Başkanı ve milli silah sanayine çamur atan, Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir. Bu acınası gerçeği de aziz Türk milletinin şamarını yediklerinde anlayacaklardır. 27 ülkeye ihracat yapan, kuruluşundan buyana gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan kazanan bir Türk şirketini karalamak terbiyesizlik ve gayri milliktir. Öyle ceket çıkarıp konuşmakla adamlık olmaz, altılı masaya meydan okumakla da adaylık olamaz. Türk ordusuna kimyasal silah kullandı iftirasını atan sicili ve cibiliyeti bozuk Tabipler Birliği Başkanı'nı ziyaret edip destek mesajları veren Babacan'ın HDP'den siyaset yapmaya, ihanet kampanyasının azılı bir mensubu olmaya hazır olduğu da ayan beyan ortadadır. İhalarımız uçacak, zillet ittifakı, tıpkı dağdaki eşkıyalar gibi saklanacak delik arayacaktır. Türkiye yükseldikçe yükselecek, Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü cumhurun irade zaferiyle şahlanıp zilleti sandığa gömecektir.”