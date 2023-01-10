MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Sinan Ateş cinayeti" açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birden bire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlerin olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Karşımızda belirginleşen husumet cephesi kalabalık ve karanlıktır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir, beklenmelidir" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın gerçekleştirdiği toplantıları değerlendiren Bahçeli, "Ortak aday çıkarmak için altılı masadaki parti başkanları görüşmelere başlayacaklarmış. İnsan merak etmeden duramıyor; peki bugüne kadar ne görüştünüz? Neyle avundunuz? Neleri konuştunuz? Neyin hesabını yaptınız? 12 Şubat 2022 tarihinden bu tarafa toplanıp toplanıp dağılıyorlar, boşa dönen değirmen taşı gibi patırtı gürültü çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmıyorlar" diye konuştu.

"Menfur bir cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek için faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz"

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Endülüs'ü fetheden Tarık Bin Ziyad'ın dediği gibi, 'Arkamızda düşman gibi deniz, önümüzde deniz gibi düşman olsa da geri dönmeyeceğiz'. Sabır ve sadakatle ömür verdiğimiz haklı mücadelemizden ödün vermeyeceğiz, menfur bir cinayetin içine tertemiz davamızı, pirüpak dava arkadaşlarımızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum: Adayımız belli, kararımız nettir" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Acaba yutar mıyız?' diye hesap yapanlara sesleniyorum, deneyin de görün anyayı Konya'yı. Cumhur İttifakı, haram otobanı olmuş pis boğazınızda lokma lokma kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi aklınızı alacak, şer odaklarını şaşkına çevirecektir."

"Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi"

Cinayetin ardından MHP'ye karşı organize ve örgütlü bir saldırının hız kazandığını söyleyen Bahçeli, "Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği kaotik ve kargaşa zamanlarıdır. Ve dikkat, temkin, tedbir, sabır, uyanıklık şarttır" ifadelerine yer verdi.

Önceden tehlikeyi sezdiklerinin altını çizen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları'yla en küçük bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun, devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirilmiş siyaset artıkları, HDP'sinden CHP'sine, komünistinden bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirret ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın, kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz; unutamaz, unutmayacak" ifadelerini kullandı.

"Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı"

Bahçeli, MHP milletvekillerinin ahlaksızca suçlandığını dile getirerek, "Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Sinan Ateş' cinayetine ilişkin açıklamalarına değinen Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını, onları teslim etmem gerektiğini, gündemdeki meseleyi 3-5 torbacıyla da geçiştiremeyeceğimi ileri sürdü" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim”

Kılıçdaroğlu'na seslenen, Bahçeli şunları kaydetti:

"Senin sağında solunda, yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma aymazlığına düşme, bu gaflete kapılma. Sen her şeyinle zaten teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin, azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur, olmamıştır, olmayacaktır.

Ülkücü Türk gençliği, vatanın ve milletin içinde bulunduğu şartları bir varoluş mücadelesi olduğunu bilerek, Akif'in 'Asım'ın Nesli' dediği dinine, milliyetine, kültürüne, tarihine sonuna kadar bağlı bir gençliktir. Bizim zamanı geldiğinde teslim edeceğimiz sadece Allah'a can borcumuzdur. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel, tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim."

"Genel Başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde, kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize rahmet okumamış, hayrı dokunmamış, dokunaklı ve güzel bir sözüne tesadüf edilmemiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış ne kadar haşerat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır."