MHP Gölbaşı'nda Serdar Tekin dönemi

MHP İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle göreve başlayan Tekin, yaptığı konuşmada, “Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin takdiri, Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Edip Semih Yalçın'ın ve Ankara Uçbeyimiz sayın Turgay Baştuğ'un teveccühleriyle İlçe Başkanı olarak atanmanın onurunu yaşıyorum. Gölbaşı'mızda Milliyetçi Hareket'in başarısını daha da yukarılara çıkarmak adına tüm yönetimdeki arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız. Göreve başlamamız dolayısıyla düzenlediğimiz bu güzel toplantıya büyük ilgi göstererek yanımızda olan her bir dava arkadaşımızdan Allah'ım razı olsun” dedi.

Tekin'i kutlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de, dualı bir hareketin mensubu olduklarını belirterek, “Bugün Serdar Tekin kardeşimizin Gölbaşı İlçe Başkanı olması dolayısıyla bir aradayız. Buraya akın eden teşkilat mensuplarımızın davasına en iyi şekilde sahip çıktığını biliyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da el ele, omuz omuza hep birlikte daha büyük başarılar için hazırlanacağız” diye konuştu.

Serdar Tekin Başkanlığındaki MHP Gölbaşı İlçe Yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Abbas Keven, Adil Demir, Ali Topak, Ayhan Özdemir, Bahri Doğan, Barış Yalçınkaya, Coşkun Taşhan, Çimen Bayram, Deniz Görgülü, Erdal Aydoğdu, Ersan Er, Faruk Kekeç, Gülcan Gözükara, Gülsüm Özçelik, Hacı Kadir Yıldırım, Halil Karağaç, Halil Yurtseven, Hüseyin İnce, İbrahim Topsakal, Mehmet Okman, Melih Özbek, M. Tunahan Balçık, Murat İnal, Murat Kurt, Musa Şahin, Mustafa Aydoğan, Nuri Özmen, Osman Aksakal, Sabri Çetin, Saffettin Yıldırım, Selahattin Aypek, Selami Ünlü, Serdar Engin, Süleyman Tunç, Şevki Elmacıoğlu, Tuncay Akman, Turgay Arslan ve Yasin Ateş.”