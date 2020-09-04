İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Grubu'ndan Nallıhan'da yanan bölgede inceleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Nallıhan’da Yeşilyurt ve Beyalan mahalleleri yakınında yanan ormanlık alanda inceleme yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Nallıhan'da Yeşilyurt ve Beyalan mahalleleri yakınında yanan ormanlık alanda inceleme yaptı.


Bölgedeki yetkililerden ve mahalle muhtarlarından yangınla ilgili bilgi alan Murat Ilıkan, “En büyük tesellimiz çıkan yangında can kaybının olmaması. MHP Grubu olarak bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.