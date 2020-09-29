İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Iğdır Milletvekili Karadağ: “Canımızla, kanımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız”

Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, “Canımızla, kanımızla, varlığımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, “Canımızla, kanımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız” dedi.



MHP Iğdır Milletvekili ve Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Yaşar Karadağ, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Karadağ, “Karabağ'da canıyla, kanıyla vatan savunması veren kahraman Azerbaycan ordusunun şerefli neferleri, bu mücadelenizde dünya üzerinde yaşayan bütün Türklerin duaları ve yürekleri sizlerle birliktedir” ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Azerbaycan'ın bu haklı davasında her zaman olduğu gibi yine yanında ve destekçisi olacaklarını belirten Karadağ, “Emperyalizmin taşeronluğunu yapan Ermenistan Devleti'ne ve dünyanın çeşitli ülkelerinden toplanıp Türk kanı içmek için gelen terör örgütü mensubu Ermenilere sesleniyorum; kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Karabağ Türkündür, Türk vatanıdır, Türk toprağıdır. Biran önce işgal ettiğiniz Azerbaycan topraklarından çekilin. Türkün ayranını kabartmayın. Türkün sabrını zorlamayın. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır olacaktır” açıklamasında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.