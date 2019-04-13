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MHP Kızılcahamam'da kampa girdi

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) düzenli olarak gerçekleştirdiği istişare kampı Kızılcahamam’da başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) düzenli olarak gerçekleştirdiği istişare kampı Kızılcahamam'da başladı.


Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek kampta, 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçları ele alınacak. Kampın birinci oturumu bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açılış konuşmasının ardından yapıldı. Yarın gerçekleştirilecek ikinci oturum sonrası kamp sona erecek.


Kampa Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve milletvekilleri katıldı.

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