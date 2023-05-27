MHP lideri Bahçeli: “Çakma milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı'na reva gören mağara milliyetçileriyle Türk milletinin işi olmaz, hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz” dedi.

MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bahçeli, küçük insanların büyük davası olamayacağını, büyük davaların da küçük meselelere gömülmüş mensuplarından bahsedilemeyeceğini belirtti. “Sözde dün dava adamı olup da bugün eyyamcı ve entrikacı kesilenlerin ahlak ve aidiyet kanalları kuşkusuz tıkanmış, insaf, izan ve vicdan ölçüleri de bütünüyle tarumar olmuştur” diyen Bahçeli, şunları söyledi:

“Gölgeli geçmişlerini servet, şöhret ve mevki emellerine devşirmek için sıraya girenler ne şehitlerimizi bilenler ne de davamızın şerefinden nasiplenen muhterislerdir. Üç hilalin altında değer ve şahsiyet kazanıp hitamında palazlandıkları ilk anda yuvasını taşa tutanlar, ocağımızı söndürmek için potansiyel husumetlerini tıpkı bir volkan ağzı gibi dışarı vuranlar bizim nezdimizde ilelebet yok hükmündedir. Sırf azgın ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla nefislerine teslim olanların şehitlerimizi anlaması, milletimize sevdayla bağlı kalması, Türklüğün bekasını layıkıyla özümseyip gereğini yapması akla mugayir bir beklentidir.”

“Zilletle sarmaş dolaş olanlara Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır”

Şehitlerin izinde, gazilerin yanında bulunduklarını söyleyen Bahçeli, Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin yıkılmaz kalesi olduklarını vurgulayarak, “Ne ibret verici bir hakikattir ki, üç günlük dünyalarını beş kuruşa pazarlayanların itibarsızlıkları ömürleri boyunca kara bir leke gibi yakalarında asılı duracaktır. Bir yanda terörle ittifak kurup diğer yanda milliyetçilik pozu verenlere; bir yanda eskide kalmış hüviyetlerini istismar edip diğer yanda zilletle sarmaş dolaş olanlara Mahkeme-i Kübra'da şehitlerimiz mutlaka hesap soracaktır. Artık her şey netleşmiştir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır. Sararmış ve kurumuş, aynı zamanda dalından kopmuş menfaatperestler zalimlerin zillet siyasetinin dibindedir. Bu tablo gerçek olduğu kadar hazindir” diye konuştu.

“Hiç kimse maske takarak milletimizi aldatamaz”

Bahçeli, Türklüğün boynu bükük duruşundan dev gibi doğrulacağı dönemlerin hayal ve hedefiyle yoğrulan kahramanlara asla mahcup olmamanın yegane hedefleri olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

“Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı'na reva gören mağara milliyetçileriyle, geçici milliyetçilerle, konjonktürel milliyetçilerle, vitrin süsü milliyetçilerle, vazo milliyetçileriyle, defolu milletseverlerle, milliyeti meçhul sipariş vatanperverlerle Türk milletinin işi olmaz, hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz. Milliyetçiliğin hor görüldüğü günlerden, şahlanacağı bugünlerin özlemini çeken şehitlerimizin anıları bizimledir, mücadeleleri namusumuza emanettir.”

Şehitlerin tarih içinde tarih yazdıklarını belirten Bahçeli, şehitlerin mücadelesinin kendi mücadeleleri olduğunun altını çizerek, davalarının ‘vatan sağ olsun' diyerek gözyaşını yüreğine akıtmışların davası olduğunu sözlerine ekledi.

“MHP gücünü Türk milletinden almaktadır”

Bahçeli, MHP'nin hiç kimseye diyet borcu olmadığını aktararak, “Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli, heyecanlarımız rehinde, yüreklerimiz mühürlü değildir. Neye inanırsak onu söyleriz. Ne görürsek onu anlatırız. Göründüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görünürüz. MHP gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden almaktadır. Türkiye'nin ve Türk milletinin iyiliğine olmadığına inandığımız her hareket karşısında da aynen şehitlerimizin yaptığı gibi sonuna kadar durur ve mücadele ederiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na mutlaka ulaşacağız” diye konuştu.

Bahçeli, ülkücü şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen programda şehitler anıtına karanfil bıraktı.