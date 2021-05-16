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MHP lideri Bahçeli, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş’ı kutladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ı kutladı.


MHP lideri Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2020-2021 sezonu Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş'ımızı, Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı, futbolcularımızı ve vefakar taraftarımızı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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