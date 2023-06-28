MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı ve bakır ibrikle su döktü. Anıt mezarda partililerle de bayramlaşmayı ihmal etmeyen Bahçeli, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır”

Bahçeli, 2023 yılının ilk 6 ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığına değinerek, “Bunun dışında iki önemli olayda yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi 14 Mayıs'ta yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri, sonra 28 Mayıs'ta yaşanmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimini de idrak ediyoruz. Böyle bir süreç içerisinde Türkiye'de artık seçimlere son olmuştur. Millet iradesi, kendini ortaya koymuş ve Türkiye'ye kalıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır” ifadelerini kullandı.

“2024'de yapılacak seçimler de milletimiz adına önemlidir”

Bahçeli, 2023'ün ikinci altı ayı ile 2024'ün ilk altı ayı arasında iki olayın yaşanacağının altını çizerek, “Onlardan birincisi, siyasi partilerin, Siyasi Partiler Yasası'nda ve Anayasa'da ifade bulduğu en az 2, en fazla 3 yıl içerisinde olağan kongrelerini yapma konusudur. O sebepten dolayı bütün siyasi partilerimiz bu süreci tamamlamak durumundadırlar ve kongreler bazılarında başlamış, bazılarında devam edecektir. İkinci önemli olay ise 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel yönetimleri de ilgilendiren mali idareler seçimleridir. Bu seçimler de milletimiz adına çok önemlidir. Siyasi istikrar, merkezi yönetimde sağlanmış ise onun toplumsal dengesini kuracak yerel yönetiminde bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir” açıklamasında bulundu.

“Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur”

Türkiye'nin birçok olaylarla da karşı karşıya kaldığını vurgulayan Bahçeli, “Çevremizde sıcak iklimler vardır. Bu iklimler hala Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olarak kendini göstermektedir. Bu dönem içerisinde bayram münasebetiyle temennimiz Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın en kısa süre içerisinde barış yoluyla sonlandırılması meselesidir. Küresel güçler boş durmamaktadır. Zaman zaman şahit olduğumuz olaylar olmaktadır. Bunlardan bir tanesi Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ederken barış yolunda BM başta olmak üzere, bütün batı ülkeleri destek verip gayret göstermesi gerekirken şimdi Rusya'da yeni yeni olayların gelişmesine de fırsat verebilecek tarzda sakinlik ve durgunluk göstermektedirler. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet, Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bundan sonra bu savaş ortamında kimse heves etmesin. Dünya'da barışa, birliğe, mutluluğa, sevgi ve saygıya ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin 2024'de yapılacak MHP Kurultayı'nın öne çekilme ihtimalini sorması üzerine Bahçeli, “Arkadaşlarımızla bu konuda seçimi de düşünerek, ötelemeyeceğimize göre erken mi yapalım yoksa zamanında mı yapalım. Erken yapalım dersek, seçimin başladığı tarihten önce olması lazım. Zamanında dersek de biz daha evvelden 18 Mart 2018'de yapacağımız için şimdi 17 Mart 2024 Pazar'a denk geliyor. 17 Mart 2024 yılında kurultayımızı da yapmak durumundayız” dedi.

“İhanetin serbestliği olmaz”

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına ilişkin soruya ise Bahçeli, “Onlar bizim gündemimizde yoktur. İhanetin serbestliği olmaz” şeklinde cevap verdi.