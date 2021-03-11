MHP Lideri Bahçeli: "Vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.