MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart'ta gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Büyük Kurultay'da seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

“Milliyetçi Hareket Partisi muhterem hatıralarını kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek”

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen MHP Lideri Bahçeli, burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bahçeli ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan MHP Lideri Bahçeli, “Devletimizin kurucusu, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Aziz Atatürk; Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultay'ında seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle manevi huzurunuzdayız. En büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş ilkelerine bağlı şekilde, muhafaza ve müdafaaya azmimiz zaafa uğramayacaktır. Bu husustaki irade ve güç kaynağımız elbette büyük Türk milletidir. Açtığın yolda gösterdiğin hedeflerde durmaksızın, yorulmaksızın, ilerleme kararındayız. Nice zahmetlere göğüs gererek, kurup bizlere emanet ettiğin Cumhuriyet'i Cumhur'un muazzam birlik ve diriliş ruhuyla yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi muhterem hatıralarını kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek, milletimizin istiklal ve istikbal hatlarını kahramanca savunacaktır. Bu vesileyle 13. Olağan Büyük Kurultay'ımızın ülkemize, milletimize ve Türk siyasetine yeni bir soluk yeni bir heyecan ve yeni bir umut getirmesini temenni ediyor zat-ı devletlerini hürmetle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun” dedi.