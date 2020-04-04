İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP lideri Bahçeli, vefatının 23. yılında Merhum Türkeş'in Anıtmezarını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’in, vefatının 23.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Merhum Türkeş'in kabrinde tören yapılmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti ile ilgili görseller MHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.


Bahçeli, merhum Türkeş'in kabrini ziyaretinde dua etti. Bahçeli daha sonra kabre kırmızı ve beyaz karanfiller bırakmasının ardından çiçekleri suladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.