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MHP Lideri Bahçeli'den “19 Mayıs” mesajı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle mesaj yayımlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.


MHP'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı ve fotoğrafları paylaşıldı.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajında “Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum” ifadelerine yer verdi.

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