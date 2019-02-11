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MHP liderine 121 yıllık hediye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Mustafa Kemal Atatürk’ün beylik tabancası olarak kullandığı ‘Hareketli Nagant’ hediye edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ün beylik tabancası olarak kullandığı ‘Hareketli Nagant' hediye edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın ve ailesi tarafından hediye edilen silah 121 yaşında ve Belçika yapımı.


Yalçın tarafından hediye edilen silah bir dönemin en ünlü markaları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de beylik tabancası olarak kullandığı ‘Hareketli Nagant' halen Samsun'daki müzede sergileniyor. Atatürk'ün silahı Rus yapımı olarak bilinirken MHP Liderine hediye edilen Belçika yapımı ‘Hareketli Nagant' 121 yaşında ve koleksiyon değeri bulunuyor. Yalçın ailesi tarafından MHP Liderine 50. Yıl hatırası olarak hediye edilen silahın mermileri de orijinal. ‘Hareketli Nagant' özellikle koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösteriliyor.


Öte yandan MHP Başkanlık Divanı da geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda MHP Liderine 50. Yıl logolu özel tasarım bir plaket hediye etti.

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