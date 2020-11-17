MHP Milletvekili Osmanağaoğlu: “Azerbaycan Türkünün sevinci bizim sevincimiz, gururu bizim gururumuzdur”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda bir konuşma yapan MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “Şükürler olsun Karabağ işgalden kurtarıldı, böylece Azerbaycan'a karşı işlenen insanlık ve savaş suçları sonunda Azerbaycan Türklüğünün demir yumruğu ile cezalandırıldı. Azerbaycan Türkünün sevinci bizim sevincimiz, gururu bizim gururumuzdur. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Karabağ'ı işgalden kurtaran anlaşma için ‘Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir' diyor. Bizler Azerbaycan Türklüğünün bu şanlı zaferini aynı mutlulukla ve iftiharla yürekten kutluyoruz. Büyük düşünür Ziya Gökalp'in dediği gibi: ‘Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, vatan ulu ve müebbet bir ülkedir Turan” ifadelerini kullandı.

“Karabağ Azerbaycan'ın öz toprağıdır”

Azerbaycan'ın Karabağ'daki haklı mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini belirten MHP Milletvekili Osmanağaoğlu, "Azerbaycan Türk'ün vatanıdır. Karabağ Azerbaycan'ın öz toprağıdır. Karabağ işgalden köy köy, kasaba kasaba kurtarılırken aziz milletimiz işte bu milli şuurla bu hadiseyi sahiplenmiş ve kardeşliğini göstermiştir. Karabağ'da yerleşim yerleri tek tek Azerbaycan Ordusu'nun çelik pençesiyle kurtarılırken Azerbaycan bayrağı ay yıldızlı al bayrağımızın yanında, ellerimizde ve yüreğimizde dalgalanmıştır. Birliğimiz ve bütünlüğümüz bizim en büyük gücümüzdür. Azerbaycan'da bu silah düşmanı dize getirmiştir. Bu bayrakla kendi bayrağımız kadar gurur duyuyoruz. Türkiye'den ‘yanınızdayız' nidaları sadece Bakü'ye değil bütün dünyaya ulaştı. Tek yürek, tek ruh, tek beden olduğumuzu yedi cihana gösterdik” diye konuştu.

“Türk'e kefen biçenlere ders olsun”

Karabağ'ın 30 yıllık işgalden kurtuluşunun tüm dünyaya ders olması gerektiğini vurgulayan Osmanağaoğlu, “Vatandaşlarımızın Karabağ'ı kendi öz vatanı ve orada çarpışan orduyu kendi ordusu olarak görmesini herkes doğru okumalı ve anlamalı. Türk dünyası birdir ve bütündür. Coğrafyasıyla, tarihiyle ve vatanıyla bu birliğin önünde kimse duramaz. Karabağ'ın işgalden kurtarılması, 30 yıl süren ayrılığın sona ermesi, Türk'e kefen biçenlere ders olsun. Andığımız şehitler Karabağ toprağını kanlarıyla sulayarak aziz yurdu yeniden vatan yapan Türk askerlerinden ibaret değiller. Bir asır önce Anadolu'dan giden Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun o toprağa bıraktığı şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.