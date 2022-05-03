MHP, siyasi partiler ile video konferans aracılığıyla bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) siyasi partilerle bayramlaşma video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Fatih Çetinkaya, MYK Üyesi Turan Şahin'den oluşan heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla sırasıyla Demokratik Sol Parti, AK Parti, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Osman Ertuğrul Yörük heyeti ile görüşen Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP adına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Pandeminin birçok alanı olumsuz etkilediğine değinen Prof. Dr. Karakaya, “Mümkün olduğu sürece bu süreçte vatandaşlarımızla, teşkilatlarımızda pandeminin izin verdiği ölçüde kısıtlar içerisinde bir araya gelmeye çalıştık. Ağırlıklı olarak da dijital mecrayı kullanmaya çalıştık. Geçtiğimiz Eylül ayından itibaren teşkilatlarla daha sık bir araya gelmeye başladık” diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak son seçim verilerini esas alarak üzerine düşülmesi gerekilen ilçeleri öncelediklerini söyleyen Prof. Dr. Karakaya, “Bugünden itibaren diğer alanlar da devam ediyoruz. Teşkilatlar kendi çalışma programlarını da ayrıca yürütüyorlar. Bu genel merkez planlamalı organize ve teması olan toplantılardı. Çok da başarılı sonuçlar elde edildi” açıklamasında bulundu.

MHP olarak gençlere olan hassasiyetin kamuoyu tarafından bilindiğini bildiren Prof. Dr. Karakaya, dijitalleşme konusuyla ilgili gerek parti içi çalışmalarda gerekse Ülkü Ocakları'nın bu konuyla ilgili gençlere yönelik son gelişmeler dahil, Metaverse, yapay zekayı içine katacak şekilde kurslar verildiğini hem de gençlerde bu alanlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Prof. Dr. Karakaya, ‘beka' meselesine dikkati çekerek, ”Bekadan bizim kastımız sadece toprak bütünlüğünü korumak değil. Toprak bütünlüğünün korunması bekanın en temel olmazsa olmazıdır. Buradaki esasın geçmişten tarihimizde olduğu gibi dünyaya huzur, barış ve güvenlik getirmek olduğunu ifade ediyoruz. Mesele sadece fiziki ölçülerde değil, bir bakış açısıyla ilgili. Bu anlamda gençlerimizin yaptığı çalışmalar son derece önemli. Çünkü bizim nihai hedefimiz dünyaya huzur, barış ve güvenlik getirmek” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmada Prof. Dr. Karakaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm partililerin bayramını kutladı.

Dijitalleşmenin getirdiği artıların yanında bazı tehdit ve riskleri de dikkati alarak ciddi çalışmaların yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Karakaya, ”Özellikle metaverse konularında güzel kampanyalar başlattı bizimkiler. Güzel şeyler bunlar.Bu tür çalışmaları tüm partilerimizin gençlik kollarında görmek gerçekten gelecek açısından bakıldığında umutlandırıyor” ifadelerine yer verdi.