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MHP'de il başkanları toplantısı başladı

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) 81 ilin başkanlarının katıldığı toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli Liderliğinde genel merkez toplantı salonunda başladı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) 81 ilin başkanlarının katıldığı toplantı, Genel Başkan Devlet Bahçeli Liderliğinde genel merkez toplantı salonunda başladı.


MHP'de kritik toplantı başladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başkanlığında başlayan 81 il başkanın yer aldığı toplantıda önemli konular görüşülecek. Toplantı korona virüs salgını nedeniyle basına kapalı şekilde sürüyor. Toplantı sonunda ise bir açıklama yapılması bekleniyor.

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