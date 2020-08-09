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MHP'de ilk kongre Samsun'da yapılıyor

Milliyetçi Hareke Partisi (MHP), kongrelerine Samsun İlkadım İlçe Başkanlığı 5.

Olağan Kongresiyle başlıyor.


MHP İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlkadım İlçe Başkanlığı 5. Olağan Kongresi korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kongrenin yapılacağı alana üyeler maskesiz giremezken, sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi. Ayrıca kongre, MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın tarafından Türkiye genelindeki İl ve İlçe başkanlıklarına gönderilen genelgeye tamamen uyularak gerçekleştiriliyor.

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