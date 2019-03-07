MHP'li Başkan Adayı Şimşek'ten Regaib Kandili mesajı

Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, manevi hayatımızda önemli bir yeri bulunan mübarek 3 Ayların ve bugün idrak edeceğimiz Regaib Kandili'nin diriliş ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, yayınladığı mesajda özetle şunları söyledi:

“Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açık olduğu günleri bir kere daha yaşıyoruz. Yaşanacak bu manevi iklimde 3 Aylar ile kutlayacağımız Regaip Kandili'nin manevi diriliş ve arınmaya vesile olması diliyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin ve Gölbaşılı hemşehrilerimizin mübarek ‘Üç Ayları'nı ve Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum.

Recep ayı ile başlayan Ramazan ile noktalanan bu dönemin birlik ve beraberliğe vesile olması en büyük arzumuzdur.

Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.s.), ‘Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazana kavuştur' şeklindeki duasıyla 3 ayların ne kadar değerli olduğu aşikardır. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz 3 aylarımızı tebrik ediyor; huzur, güzellik, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum.”