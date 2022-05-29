MHP'li Ilıkan'dan 'erken' uyarı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, yaz öncesi başkentte orman yangınları konusunda 'erken tedbir alınması' çağrısında bulundu. Geçmişte yaşanan yangınlarda ABB'nin araç ve ekipman konusunda eleştirildiğine dikkat çeken Ilıkan, “Özellikle orman yoğunluğuna sahip bölgelerde tedbirler gözden geçirilmeli” dedi.

Değerlendirmelerde bulunan Murat Ilıkan, “Ankara'nın özellikle çevre ilçelerinde sık ormanlar bulunmakta. Kızılcahamam, Çubuk, Nallıhan, Güdül, Çamlıdere, Beynam bölgeleri farklı cinslerde sık ağaçlarla dolu ormanlara sahip. Kent merkezinde de ODTÜ, AOÇ gibi ağaçlık alanlar mevcut. Gerek küresel ısınmanın olumsuz etkileri gerekse ziyaretçi tedbirsizlikleri yüzünden yaz aylarında orman yangınları tehdit oluşturuyor. Bu risklerin farkında olmalı, olabildiğince erkenden tedbirler alınmalı. Özellikle orman yoğunluğuna sahip bölgelerde tedbirler gözden geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

"Kurumlar arasındaki koordinasyon doğru işletilmeli, araç eksiklikleri giderilmeli"

Eğitim ve tatbikat önerisinde de bulunan Ilıkan, “Kurumlar arasındaki koordinasyon doğru işletilmeli, araç eksiklikleri giderilmeli. Özellikle orman vasfı taşıyan bölgeler risk grubunda kabul edilip sivil toplu kuruluşları ve muhtarlar başta olmak üzere tüm halk bilinçlendirilmeli. Muhtemel bir yangın anında eşgüdüm halinde çalışabilmek için eğitimler ve tatbikatlar yapılmalı” dedi.

Geçmişte yaşanan yangınlara dikkat çeken Ilıkan, “Kızılcahamam, Nallıhan, Çubuk gibi birçok ilçede hem orman yangınlarını hem de ahşap evlere sahip mahalle statütüsündeki köylerdeki yangınları üzülerek gördük. Yaşanan yangınlarda zaman zaman ABB'nin araç ve ekipman eksikliği de tartışıldı, eleştirildi. Şimdiden tedbir alınması bu açıdan da önemli” diye konuştu.