MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisince desteklenerek yasalaşan Yeni Koronavirüs Kanun Teklifi'nin sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlandığını ve çok önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti. Çalışanlara ve bu süreçte işten çıkarılanlara yönelik düzenlemelerin büyük önem taşıdığını kaydeden Kalaycı, "Bu düzenlemeye göre işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanmakta ve bu süre içinde ücretsiz izne çıkarılma uygulaması getirilmektedir. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu süreçte ücretsiz izne çıkarılanlara bin 177 lira nakdi ücret desteği verilmesi öngörülmektedir. Bu rakamın bir ailenin geçimini sağlamada yetersizliği açıktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan da mutlaka sosyal yardım desteği yapılmalıdır. Hiçbir vatandaşımız 'Ben yararlanamam' dememeli, kendilerine devletimiz tarafından sağlanan destek ödemeleri onların hakkı olup alabilmek için mutlaka başvurmalıdır" dedi.

"MTV'de ikinci taksit alınmamalı"

Kalaycı, 25 bin liralık esnaf destek kredisi ve kredi kartının zor durumda olan tüm esnafa mutlaka verilmesi ve ticari araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2'nci taksitinin alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Kredi erteleme, ödemeler ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi verilen destekler nefes aldırsa da halen atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Elektrik, doğalgaz faturalarında ve akaryakıtta kayda değer bir indirim sağlanması tüm esnafımıza nefes aldıracak önemli bir destek olacaktır. Oda, borsa ve birlik aidatlarında indirime gidilmeli, oda ve borsa gelirlerinden kamuya yapılan kesintiler 6 ay ötelenmelidir. Ticari araçlardan MTV 2'nci taksiti alınmamalı, Türk Hava Yolları kargo ücretlerinde indirim yapılmalı, limanlardaki ardiye ve demuraj ücretleri düşürülmelidir. Taşıma sektöründeki tüm esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Bugüne kadar kendi kısıtlı imkanlarıyla hizmet eden esnafımızın dayanma gücü kalmamıştır. Nakliyeci esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir. Kamyon, otobüs, servis, dolmuş, taksi esnafına doğrudan gelir desteği yapılmalıdır. Zorunlu trafik sigortalarında prim indirimi yapılmalıdır" diye konuştu.

"Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenmeli"

Yaşanılan süreçte tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anımsatan Mustafa Kalaycı, çiftçinin banka borçlarının bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmesi gerektiğini vurguladı. Kalaycı şunları söyledi:

"Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimizin kullanımına açılmasını çok önemli buluyoruz. Salgınla etkin mücadele yanında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir. Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılmasını, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için üreticilere tohumların yüzde 75'inin hibe edilecek olmasını çok önemli buluyoruz. Tohumu alan çiftçinin ekim yapmak için mazot, gübre, ilaç kullanması gerekmektedir. Tarımsal girdilerin fiyatlarıysa sürekli artmaktadır. Çiftçinin birçoğu bu artışlar karşısında çaresiz kalmıştır. Çiftçimizin mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdileri uygun fiyatla sağlanmalı, üretilen ürünlere alım garantisi verilmelidir. Tarımsal su kullanım ve elektrik borçları faizsiz ertelenmeli. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmeli, elektrik fatura bedellerinin hasat sonrası tahsili sağlanmalıdır. Tarımsal su kullanım ve elektrik borçları faizsiz ertelenmeli, tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalı, salgın süresince sulama hizmetleri ücretsiz verilmelidir. Çiftçilerin bankalara olan borçları bir yıl ertelenmeli ve sıfır faizli kredi verilmeli. Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan kredi, anapara ve faiz ödemeleri bir yıl faizsiz ertelenmeli, uzun vadeli yapılandırılmalı, çiftçilere sıfır faizle kredi verilmelidir. Ayrıca bu mevsim yoğunlaşan ekim ve sulama gibi faaliyetlerini yapabilmeleri için tarlasına giden çiftçimiz, sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulmalı varsa verilen cezalar iptal edilmelidir."

"Yerel basın acil desteklenmeli"

Kalaycı, zor durumda olan yerel medyanın acilen desteklenerek, resmi ilan gelirlerinin artırılmasını, vergi ve SGK prim borçlarının en az bir yıl süreyle ertelenmesini, telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedellerinin bir süre alınmamasını, TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süre ertelenmesini ve indirim yapılmasını, kamu spotları yayınlarının ücretlendirilerek TÜRKSAT ve RTÜK ödemelerinden mahsuplaşmasının sağlanmasını önerdi. Kalaycı, "Toplumu yakından ilgilendiren belediye meclisi ve encümeni ile il genel meclisi ve hizmet birlikleri karar ve duyuruları resmi ilan olarak her şehirde yerel gazetelerde yayımlanmalıdır. Hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan gazeteciler ve medya çalışanları ücretlerini sağlıklı olarak alamamaktadır. Basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmelidir. Ayrıca tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar isteğe bağlı olarak uzun vadeli faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.