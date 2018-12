MHP'li Özel'den kreş önergesi

MHP Ankara Büyükşehir Meclis Üyesi Mahir Özel, 2018 yılı meclisi son oturumunda söz aldı. Özel, Sincar ve Karacak Dağı'nda terör yuvalarına vurulan darbeye ve bundan sonra atılacak adımlara değinerek, "2018 yılı biterken, terör unsurlarına karşı Türk Vatanını milletler arası anlaşmalardan meydana gelen haklarını kullanarak, Suriye'nin Kuzey Bölgesi ve yine Kuzey Irak Sınırları içerisinde kalan bölgeye yapacağı harekat nedeniyle Mehmetçik'e başarılar diliyoruz. Türk Milleti olarak yaşadığımız şu günde Sincar ve Karacak'ta terör yuvalarına vurulan darbenin devamının gelmesinin, müttefikimiz görünümlü şer cephesinin ortaklığına rağmen, bu iblis yuvalarının bir an önce dağıtılmasını bekliyoruz. Dualarımız, yüce Türk milletinin duaları Mehmetçikler içindir. Hiçbir vatan evladına en küçük zarar gelmeden Cenab-ı Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Bir an önce tedbirler alınmalı"

Büyükşehir personelinin mesai mefhumu tanımadan gece gündüz yollarda, alanlarda, zor şartlarda, çalışma koşullarının güçlüğüne rağmen çaba sarf etmelerine teşekkür ederek, çalışan annelerin çocuklarının kreş ihtiyaçlarının giderilmesine ve Polatlı ilçesi için Büyükşehir Belediye Başkanlığının katkıda bulunması talebinde bulunan Özel, "Polatlı'ya yapılan hizmetleri nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi huzurunda tüm personeline ve Büyükşehire teşekkür etmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına Polatlı'nın tarım ve hayvancılıkta organize ve enerji merkezleri oluşturma noktasında verdikleri destekler için teşekkür etmek istiyorum. Mesai mefhumu tanımadan gece gündüz yollarda, alanlarda, zor şartlarda, çalışma koşullarının güçlüğüne rağmen çaba sarf eden, belediyemiz adına halkımıza hizmet üreten, hizmet götüren yine kırsal alanda yaklaşık bin köyümüze her türlü hizmeti ulaştıran personelimize ise huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu nedenle, öncelikle en kutsi görevi omuzlayan annelerimize, çalışan annelerimize ve onların yavrularına kreş konusunda, çektikleri sıkıntının farkında olarak, aslında yasal görevimiz olan Ankara Büyükşehir Kreşleri için bir an önce adımlarımızı atmamız, onlara karşı bu görevi yerine getirmemiz gerekmektedir. Bu kadar personele rağmen maalesef bir kreşimiz yoktur. Bu sürekli sıkıntılara sebep olmaktadır ve talepler gelmektedir. Bunu arz etmeye çalışıyorum. Başkandan talebimiz, bu konuda bir an önce tedbirler alarak, değerli personelimizin ve yavrularımızın bu sıkıntılı durumlarından bir an önce kurtulmalarını temenni ediyoruz" diye belirtti.

"Polatlı Belediyesi Hizmet Binası bitirilsin"

25 kardeş ilçenin birleşip bir araya getirdiği bir Başkentin mensubu, Ankara'nın onurlu Büyükşehir Meclis Üyeleriyiz. Bunu neden söyleme ihtiyacını hissettim; şöyle ki, geçtiğimiz günlerde kardeş ilçemiz Beypazarı'nın Büyükşehirden isteği üzerine 8 bin 100 metrekarelik kapalı alandan meydana gelen Belediye Hizmet Binasının yapılması konusunda büyükşehirden yardım talep ettiler. Bu talepleri Meclisimizin onayıyla büyükşehir tarafından kabul edildi. Beypazarı ilçemizin Belediye Hizmet Binasının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasından, elbette ki biz de memnuniyet duyarız ve bu memnuniyetimiz halen devam etmektedir. Diğer yandan, diğer kardeş belediye olan Polatlı'mızın hizmet binasının temelleri de atılmış olup, halen yapım aşamasında maddi destek beklemektedir. Bu nedenle Büyükşehirden ricamız, istirhamımız, dileğimiz, isteğimiz Polatlı Belediyesi Hizmet Binasına da bir zahmet el atsınlar, burayı da bitirelim" mesajını verdi.