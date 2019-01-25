MHP'li Yıldırım'dan AK Parti adayı Oğuz'a hayırlı olsun ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti'nin ve Cumhur İttiakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yıldırım'ı Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Başkan adayı Oğuz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe, MHP İlçe Başkanı Mustafa Avcı ile AK Parti ve MHP teşkilatı üyeleri karşıladı. Ulu Cami'de kılınan cuma namazı sonrasında Yıldırım, Ertürk, Oğuz ve beraberindekiler AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın adayı Serhat Oğuz'un adaylığının hayırlı olması için ilçeyi ziyaret ettiğini söyledi. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinden ciddi bir neticeyle başarılı bir şekilde çıkacağını ifade eden Yıldırım, “Bu seçim Türkiye'nin beka meselesi açısından oldukça önemlidir. Önemli olan bekamızdır, belediyeler sonra gelir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin meşruiyetini tartışmaya açmak isteyenler bunu başaramayacaktır. Türkiye'de ikinci bir 15 Temmuz olmaması için birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Bu ittifakı bozmak için fitne çıkarmaya çalışanların bozguna uğrayacağını vurgulayan Yıldırım, “Cumhur İttifakı olarak Kahramankazan'da adayımız Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki'dir. MHP'liler ve ülkücüler olarak hiçbir kafa karışıklığımız yoktur. Kafamız açık ve nettir. Flu görmüyoruz, gayet net görüyoruz. Adaylarımız ortadadır. Yönümüz ve kıblemiz bellidir. Serhat Oğuz'a başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Cumhur İttifakı milletin doğal refleksi"

AK Parti Başkan adayı Oğuz da, Yıldırım'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de belirttiği gibi milletin doğal refleksi olarak ortaya çıktığını söyledi. Oğuz, “Yolumuzdan da, yol arkadaşlarımızdan da eminiz. İnşallah 31 Mart'ta kazanacağımız zaferden de eminiz. Türkiye Cumhuriyeti, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferi ile yeni ve güzel bir geleceği yelken açacaktır” diye konuştu.

Yıldırım, daha sonra Oğuz'un seçim bürosunu ziyaret etti. Yıldırım, Ertürk ve Oğuz, esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.