MHP'nin Kızılcahamam ‘seçim' kampı başladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimler öncesi yol haritası, parlamentoda yapılan çalışmalar ile iç ve dış politikaların ele alınacağı 3 günlük kamp, Ankara Kızılcahamam'da başladı.

MHP'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ‘seçim' kampı başladı. Milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı için Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, toplantı öncesi Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua eden Bahçeli, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Daha sonra Gökbörü Otağı'na geçen Bahçeli, partililerle bir süre sohbet etti. Ardından Şehit Fatih Duru Parkı Şehitler Anıt Ağacı'na bir ziyaret gerçekleştiren Bahçeli, sonrasında toplantının yapıldığı otele geçti.

Bahçeli'nin toplantı salonuna gelerek milletvekilleri, MYK ve MDK üyeleri ile bir araya gelişinin basın mensuplarınca görüntü altına alınmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

MHP'nin ‘seçim' kampı

Bahçeli başkanlığındaki oturumlarda sunumların gerçekleştirildiği toplantılarda milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimine hazırlık çerçevesinde atılan adımlar konuşuluyor. Genel merkez ve teşkilat çalışmalarının da gözden geçirildiği toplantılarda seçim beyannamesi üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

MHP'nin “Adım Adım 2023” temalı programlarının da ele alınacağı kampta, parti kurmaylarınca sahada elde edilen veriler sonucunda hazırlanan raporlar analiz ediliyor.

Kampta ele alınan iç ve dış gelişmeler çerçevesinde ekonomiden terörle mücadeleye, dış politikadan küresel gelişmelere kadar Türkiye'yi ilgilendiren konular değerlendirilecek.

TBMM'nin yeni yıldaki faaliyetlerinin de gözden geçirildiği kamp yarın sona erecek.