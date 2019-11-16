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Mi Store açılışı izdiham nedeniyle ertelendi

Ankara’da açılması planlanan Mi Store, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çıkan izdihamdan dolayı ertelendi.

Ankara'da açılması planlanan Mi Store, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çıkan izdihamdan dolayı ertelendi.



Xiaomi, Evofone bünyesindeki 4'üncü mağazasını Ankara'da açacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilmesi beklenen yeni mağaza açılışının, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çıkan izdihamdan dolayı ertelenmesine karar verildi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan yetkililer, mağazayı geçici bir süre için kapattı. Yapılan bilgilendirmede; açılışa özel belirlenen kampanyalar 15 gün boyunca olacak şekilde yeniden organize edilecek.


Mağazanın alabileceği kapasitenin çok üstünde insanın akın ettiği yeni mağaza açılışı, Instagram üzerinden yapılan bir açıklamayla iptal edildi. Açıklamada; "Açılışımız yaşanan aşırı izdiham nedeniyle iptal edilmiştir. Açılışa özel indirim ve özel fiyat kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." sözlerine yer verildi.

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