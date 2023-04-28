Milattan sonra 2. yüzyıla ait mezar steli yurda dönüyor

Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan milattan sonra 2. yüzyıla ait mezar steli, İtalya'dan Türkiye'ye getiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelimiz, İtalyan makamlarıyla yaptığımız iş birliğiyle ülkemize dönüyor. Önemli bilimsel veriler taşıyan stel Roma Büyükelçiliğimize teslim edilerek, ait olduğu topraklara kavuşacak" ifadelerine yer verildi.