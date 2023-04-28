İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Milattan sonra 2. yüzyıla ait mezar steli yurda dönüyor

Gaziantep’teki Zeugma Antik Kenti’nden kaçırılan milattan sonra 2.

Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan milattan sonra 2. yüzyıla ait mezar steli, İtalya'dan Türkiye'ye getiriliyor.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nden kaçırılan ve M.S. 2. yüzyıla ait olan mezar stelimiz, İtalyan makamlarıyla yaptığımız iş birliğiyle ülkemize dönüyor. Önemli bilimsel veriler taşıyan stel Roma Büyükelçiliğimize teslim edilerek, ait olduğu topraklara kavuşacak" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.