Millet Kıraathaneleri Milletin Hizmetinde

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Peyami Safa Mahallesi'nde yeni hizmete açılan Peyami Safa Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi ‘Millet Kıraathaneleri'nin Mamak'ta sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı konseptiyle tüm Türkiye'ye örnek bir yatırım olan Millet Kıraathaneleri Mamak'ta etkinliklerin de adresi oluyor. Sayıları gün geçtikçe artan Millet Kıraathanelerinin toplumsal birlikteliğe katkı sağladığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Peyami Safa Mahallesi'nde yeni hizmete açılan Peyami Safa Millet Kıraathanesi'nde incelemelerde bulundu.

“12 ayrı Millet Kıraathanemizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Osmanlı'dan günümüze gelen Kıraathane geleneği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçek anlamı ile günümüze taşınıyor diyerek, kıraathanenin yalnızca Mamak'a değil, Ankara'ya hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Köse, “12 ayrı Millet Kıraathanemizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim de çok önemsediğimiz bir projeydi ve çok şükür hayata geçirdik. Her yaş grubunun sosyalleşmesi için faydalı ve verimli bir ortam olduğuna inanıyorum. Millet Kıraathaneleri ayrıca özlenen o ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlere de ev sahipliği yapıyor” ifadelerini kullandı.

5 yeni kıraathane yolda

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği millet kıraathanesiyle Mamak, ilçenin eğitim ve kültür hayatına canlılık ve zenginlik katan mekanlara kavuştu. Neşet Ertaş, Şahintepe, Üreğil, Şehitlik, Saimekadın, Muhsin Yazıcıoğlu, Hürel, Kartaltepe, Lalahan, Macera Parkı, Kırım Sudak ve Peyami Safa olmak üzere 12 Millet Kıraathanesi'nin hizmete açıldığı Mamak'ta, Üreğil, Şahintepe, Şahap Gürler, Büyük Kayaş ve Ekin Mahallelilerinde de yeni kıraathanelerin çalışmalarına başlandı.

“Vatandaşlarımızın zamanlarını kaliteli değerlendiği bir mekan olacak”

7'den 70'e herkesin uğrak noktası olan Millet Kıraathanesi kültürünün çok eskiye dayanan bir kültür olduğunu kaydeden Başkan Köse, “Boşa vakit geçirmeyi hoş görmeyen, her vakti değerlendirmeyi yeğleyen ecdadımızın oluşturduğu bir kültür bu. Tabii eski kıraathane kültürü yerini farklı uygulamalara bıraktı. Bu kültür sadece oyun oynanan kahvehane kültürüne dönüştü. İnşallah Mamak Belediyesi olarak hizmete açtığımız millet kıraathanelerimiz bu kültürün gerçek anlamda yaşatıldığı, hemşehrilerimizin ve özellikle gençlerimizin birbirleriyle hasbihal ettiği, eğlendiği, kültür ve sanat etkinliklerinin yer aldığı, vatandaşlarımızın zamanlarını kaliteli değerlendiği bir mekan olacak” diye konuştu.

Köse, etkinlikler kapsamında da milli duyguları, örf, adet ve gelenekleri, vatan ve millet sevgisini gençlere ve çocuklara aktarmaya yardımcı olacak kültür ve sanat faaliyetlerine daha çok önem ve öncelik vereceklerini belirtti.

İlmin, dostluğun ve keyifli sohbetin yeni mekanı

Yaklaşık 200 metrekarelik alanda hizmet veren Peyami Safa Millet Kıraathanesi, ilmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın kahvenin ve sohbetin anlamını bulduğu, okuma alışkanlığının pekiştiği Millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak mahallede hizmet verecek.