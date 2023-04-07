Millet Kütüphanesi'nde miniklere Togg sürprizi

Ankara'da Millet Kütüphanesi'ni ziyaret edenler, milli otomobil Togg sürprizi ile karşılaştı. Anadolu kırmızısı rengiyle vatandaşların beğenisine sunulan Togg, minik öğrencilerden de yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olan Togg T10X, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Millet Kütüphanesi bahçesinde vatandaşlarla buluşturuldu. Millet Kütüphanesi'ni ziyarete gelen yüzlerce öğrenci ve vatandaş, Anadolu kırmızısı rengindeki Togg sürprizi ile karşılaştı. Kimileri milli araçla fotoğraf çektirirken, kimi uzun süre aracı inceledi. Minik öğrenciler ise ilk kez gördükleri Türkiye'nin otomobilini çok beğendiklerini ifade etti.

Özel bir okulda idareci olan Selman Özel, "Millet Kütüphanesi'ne öğrencilerimizi getirdik. Onlara sürpriz oldu. Hepsi ismini biliyorlar. Basında görmüştük ama yakından ilk kez görüyorum. Şaşırdım ve mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gelişimi açısından çok önemli" dedi.

Ege İlkokulu öğretmeni Emine Dündar, öğrencileriyle birlikte kütüphaneyi ziyaret ettiklerini belirterek, "Buraya kütüphane için gelmiştik ama Togg'u yakından görmek bizi çok gururlandırdı. Gerçekten ülkemizin, vatanımızın gurur kaynağı. Kendi üretimimizin olmuş olması, elektrikli olması çok önemli. Üretenlere çok teşekkür ediyoruz. Ders konusunda da yeri geldiğinde konuşuyoruz. İnşallah kullanmak da bizlere de, çocuklarıma da nasip olsun. Bu çok güzel bir karşılaşma oldu" diye konuştu.

Diş hekimliği öğrencisi Mevlüt Göktuğ Ural, kendileri için sürpriz olduğunu, İzmir'den davetli olarak Ankara'ya geldiklerini söyledi. Ural, "Millet Kütüphanemizi gezmek için buradayız. Togg arabamızı görünce geldik. Türkiye'nin birinci yüzyılı biterken bize uygun bir araba tasarladı mühendislerimiz. İnşallah bu yılın sonunda yollarda da görmeye başlayacağız. Mesleğe başlayınca inşallah biz de Togg sahibi oluruz. Teknoloji aksamını yakalamış olmamız çok önemli bizim için. Türkiye'ye 'yapamazsın' diyenler çok oldu. Bunun cevabını bu arabayla verdiğimizi düşünüyorum. Renklerin Türkiye coğrafyasından esinlenerek düşünülmüş olması çok iyi. Bu renk çok güzel, Anadolu kırmızısıydı sanırım" dedi.

Kuzey Arıkazan isimli öğrenci de arabayı çok beğendiğini belirterek, “Arabanın bagajı kocaman, rengi, tipi çok güzel. Yeni çıktığı için çok mutluyum” dedi.

Türkiye'nin otomobili Togg, yola çıkmadan önce onlarca testten başarıyla geçmişti. Aracın TSE tarafından üretimin uygunluğu kontrolleri ile Araç Tip Onay Belgelendirme süreci tamamlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle üretilen ilk Togg T10x, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığına makam aracı olarak teslim edilmişti.