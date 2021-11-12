Millet Kütüphanesi'nde ‘Söz Yetenekte' programı ile Yunus Emre anıldı

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yetenek Sözde' programında “Yunus'un Sözü, Türkçe'nin Özü” temasıyla Yunus Emre anıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Millet Kütüphanesi'nde “Yunusun Sözü, Türkçe'nin Özü” temasıyla Söz Yetenekte Programı'nın 6'ncısı düzenlendi. “2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan https://ytnk.tv (YTNK TV) dijital platformunda ve çeşitli sosyal medya hesaplarında canlı olarak da yayınlandı.

Program çerçevesinde Can Atilla'nın Yunusname Müzik dinletisi seyirciyle buluştu. Programa konuk olarak katılan İlber Ortaylı ve Can Atilla, Yunus Emre ve Türk Dili üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Program konukları olan öğrencilerin katıldığı bir bilgi yarışmasının sonucunda 100 öğrenciye Yunus Emre Seçkisi ve Risaletü-n Nushiyye kitabı hediye edildi.

7 yaşında özel yetenek İpek Nisa Göker

Programa katılan konuklar arasında 7 yaşındaki görme engelli olan özel yetenek İpek Nisa Göker, Fikrimin İnce Gülü eserini piyanodan çalarak dinleyicilerle buluşturdu. Doğaçlama beste yapma yeteneğine sahip görme engelli Göker, aynı zamanda konuşan birinin ses tonunun hangi notaya eş değer olduğunu anlayabiliyor.