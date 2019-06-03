Milletler Ligi 3. hafta karşılaşmalarının basın toplantısı Bangkok'ta gerçekleştirildi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden A Bayan Milli Takımımız, 04-06 Haziran tarihlerinde, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmalarında ev sahibi Tayland'ın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti ve Bulgaristan ile mücadele edecek.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısına, A Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Kübra Akman ile diğer takım başantrenörleri ve takım kaptanları katıldı.

Türkiye Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Yeniden Tayland'da bulunmaktan dolayı mutluyum. Burada oynadığımız karşılaşmalarda her zaman güzel bir atmosfer oluyor. Birbirinden farklı 3 takıma karşı mücadele edeceğiz. Elimizden gelenin en iyisi yaparak iyi bir voleybol oynamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Takım Kaptanı Kübra Akman ise, “Milletler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmıştık. İyi gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Buradaki tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.

Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının maç programı şu şekilde:

4 Haziran Salı

11.05 Türkiye - Dominik Cum.

14.05 Tayland - Bulgaristan

5 Haziran Çarşamba

11.05 Türkiye - Bulgaristan

14.05 Tayland - Dominik Cum.

6 Haziran Perşembe

11.05 Bulgaristan - Dominik Cum.

14.05 Türkiye - Tayland