Milletvekili kayıtları devam ediyor: Kurtulmuş, Sarıgül ve Akçay da kaydını yaptırdı

Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay da kaydını yaptırdı.

Milletvekili kayıtları üçüncü haftasında devam ediyor. Bu çerçevede kaydını yaptırmaya gelen AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 28. Dönem ile ilgili olarak, "Yasama yürütme uyumu ile milletin beklentilerini karşılamasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de milletvekili kaydını yaptırdı. Böhürler, 22 yıllık siyasi kariyerinin olduğunu söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı ile Cumhurbaşkanımızın isimlendirdiği yeni dönemde hizmet etmekten şeref ve onur duyuyorum. Herkesi kuşatan, toplumun her kesimine seslenen, yeni kararların alındığı bir meclis olsun" ifadelerini kullandı.

Böhürler, kadın vekillerin sayısının arttığına ilişkin hatırlatma yapılması üzerine, "Daha çok kadının Meclis'te olmasını arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde daha çok kadın siyasette, önemli görevlerde yer alır. Bu kadın hakları mücadelesidir" açıklamasında bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de kaydını yaptıran bir başka isimdi. Öncü, kadınlarla ilgili olarak, "Biz kazandığımız temel hak ve özgürlükler konusunda geri adım atmayı planlayan bir irade değiliz. Hizmetimizde temel unsur hanımefendilerdir. Çalışma hayatında, eğitim hayatında, istihdamda, koruyucu tedbirlerde tüm değişimi yaptık. Uluslararası alanda örnek gösterilen birçok değişime, politikaya imza attık" diye konuştu.

"Buruk bir heyecan yaşıyorum"

Milletvekilliği kaydını yaptırmaya gelen bir diğer isim Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül oldu. Kaydını yaptırmasının ardından açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Türkiye'mizin demokratik parlamenter sisteme geçmesi için sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız ve koşulsuz destek verdim. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması için çok büyük çaba sarf ettim. 36 yıl sonra parlamentodayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum. Türkiye, 36 yıl önceki Türkiye değil. Mustafa Sarıgül de 36 yıl önceki Mustafa Sarıgül değil. Parlamentoda artık yumruğumu sıkacağım ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle, deneyimlerimle her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet etmek için kırıcı bir politika izlemeyeceğim. Sorun üreten politika izlemeyeceğim. Çözüm üreten bir politika izleyeceğim. Bayrağımızdan ayrılmadan, toprağımızdan ayrılmadan, ulusal birliğimizden ayrılmadan can Erzincan'ımızın bana vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edeceğim" dedi.

"Milletimize hizmeti gerçekleştireceğiz"

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise yaptığı açıklamada, "Türkiye istikrarını kökleştirmiş, güven ve istikrar içinde Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla kararlı bir şekilde ilerleyecek. Bu dönemin en önemli özelliği bu seçim süreciyle birlikte artık yeni bir siyaset anlayışıyla Türkiye Yüzyılı siyasetini gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu dönemde de geçmiş dönemlerden olduğundan daha fazla ülkemize, milletimize hizmeti gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Seçimin tartışmaları geride kaldı"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da mazbatasını almaya gelen isimlerden biriydi. Kurtulmuş, burada yaptığı açıklamada, "Seçim geride kaldı. Seçimin tartışmaları geride kaldı. Türkiye bundan sonra büyük bir millete yakışır bir şekilde üzerine düşen önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirecek adımları Allah'ın izniyle hep beraber atacak. Ben seçim sonuçlarının Türkiye için milletimiz için ve hatta bütün insanlık için hayırlı uğur olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde 322 yeni milletvekilinin görev alacağını bildiren Kurtulmuş, "Genç bir meclistir. Bu meclisin hem siyasi farklılıklarıyla hem dinamizmiyle Türkiye'nin meselelerini omuzlayacak, ileriye doğru taşıyacak güçlü bir meclis olmasını temenni ediyoruz. Seçim kampanyası geride kaldı. Bu siyasi farklılıkların geride kaldığı anlamına gelmiyor. Fikirlerimiz farklı olacak. Hepimiz Türkiye Yüzyılı ana çerçevesinde dile getirebileceğimiz sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye ideali etrafında birleşeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'de seçimden sonra yapılacak işlerin olduğunu belirterek, "Bunlardan bir tanesi kabinenin açıklanması, bir tanesi meclisteki görevlerin seçilmesidir. Meclis üzerine düşeni görevi yapacak" dedi.