Milli badmintoncular Yunanistan'da madalya peşinde

Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası, Yunanistan'ın Kalamarya şehrinde başladı.

Dünya ve Avrupa sıralamasına puan veren bu önemli turnuvada 5 kategoride de final beklediğini vurgulayan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli badmintonculara başarılar diledi.

19 ülkeden 167 sporcunun madalya mücadelesi vereceği turnuva 5 Mayıs'ta son bulacak.

Düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek badmintoncular ise şöyle:

"Barış Özkan, Arda Semercioğlu, Mehmet Salih Öz, Mehmet Çapar, Yusuf Yaşar, Murat Saka, İbrahim Haktan Doğan, Muhammet Özdemir, Alparslan Karaman, Gökhan Zembilci, Batuhan Yılmaz, Muhammet Can Hacıoğlu, Zeynep Çelik, Yazgan Çalışır, Emre Sönmez, Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül."