İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Milli badmintoncular Yunanistan'da madalya peşinde

Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası, Yunanistan’ın Kalamarya şehrinde başladı.

Hellas Uluslararası Badminton Turnuvası, Yunanistan'ın Kalamarya şehrinde başladı.


Dünya ve Avrupa sıralamasına puan veren bu önemli turnuvada 5 kategoride de final beklediğini vurgulayan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli badmintonculara başarılar diledi.


19 ülkeden 167 sporcunun madalya mücadelesi vereceği turnuva 5 Mayıs'ta son bulacak.


Düzenlenen turnuvada ay-yıldızlı bayrağımızı temsil edecek badmintoncular ise şöyle:


"Barış Özkan, Arda Semercioğlu, Mehmet Salih Öz, Mehmet Çapar, Yusuf Yaşar, Murat Saka, İbrahim Haktan Doğan, Muhammet Özdemir, Alparslan Karaman, Gökhan Zembilci, Batuhan Yılmaz, Muhammet Can Hacıoğlu, Zeynep Çelik, Yazgan Çalışır, Emre Sönmez, Zehra Erdem, İlayda Nur Özelgül."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.