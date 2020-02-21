İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Basketbolcu Birsen: "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız"

Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.


2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "Maalesef üzücü bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz fakat önümüzdeki 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pazartesi günü İsveç ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz o maçı" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.