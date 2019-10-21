Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran: “Bilgi sağlamanın ötesine geçilmeli”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde eğitimin amaçları arasında çocukların insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda uygulanacak demokrasi ve insan hakları eğitimi, kapsamlı ve yaşam boyu devam edecek bir süreç olarak tasarlanmalı; bilgi sağlamanın ötesine geçmelidir” dedi.

‘Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi' projesinin bütüncül okul modeli tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın katılımıyla Swissotel'de gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, iki gün sürecek programla ilgili, “Dünyanın içinde bulunduğu durumun uyandırdığı derin endişeler, bizleri daha insani, daha medeni ve daha adil yeni bir hikâye yazmaya mecbur bırakmaktadır. Okullarımızda çocuklarımızı günümüzün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamanın yanı sıra eğitim sisteminin çift kanadını temsilen, aklı ve kalbi birleştiren bir yaklaşım benimsememiz elzemdir. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun temel amaçları arasında çocuklarımızı milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı ve tüm bu ilkeleri davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

“Tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer almaları sağlanacak”

Safran, proje dahilinde okula ilişkin tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında aktif olarak yer alacağını söyledi. Safran, “Tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde ise eğitimin amaçları arasında çocukların insan haklarına ve temel özgürlüklere saygısının geliştirilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda uygulanacak demokrasi ve insan hakları eğitimi, kapsamlı ve yaşam boyu devam edecek bir süreç olarak tasarlanmalı; bilgi sağlamanın ötesine geçmelidir. Çocuklar evde, okulda ve topluluk içinde insan hakları standartlarının ve demokrasinin uygulandığını gözlemleyebilmeli, insan hakları ve demokrasi eğitimi çocukların gündelik yaşantılarına yansımalıdır. Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında geliştirdiğimiz bütüncül okul modeli ile okula ilişkin tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer almaları sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

“Çocukların kendilerini güvenle ifade edebildiği öğrenme ortamlarını güçlendireceğiz”

Çocukların hem ev ortamında hem de okul ortamında kendilerini serbestçe ifade etmesi gerekliliğine vurgu yapan Safran, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerinde etkin rol almaları gerektiğini de söyledi. Safran, “Çocuklar, sorularına cevap değil muhatap aramaktadır. Çocuklarımızın hem okul hem de aile ortamında görüşlerini serbestçe ifade etmesi, bu görüşlerin yetişkinler tarafından ciddiye alınması ve çocukların kendilerini ilgilendiren karar alma süreçlerinde etkin rol almaları onların kişilik gelişiminde oldukça büyük rol oynamaktadır. Projemiz ile çocuk bizler bütüncül bir yaklaşım benimseyerek, çocuklarımızın hayatına etki eden her aktörü sürece dâhil edeceğiz. Şüphesiz ki bu süreç il ve ilçe yönetimlerimiz olmadan düşünülemez. Sizlerin bu projeye sağlayacağı destekle biz okullarımızdaki tüm çocuklarımıza erişerek onların aktif katılımını sağlayacak, kendilerini güvenle ifade ettikleri öğrenme ortamlarını güçlendireceğiz” diye konuştu.