Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin oldu

Dr. Yusuf Tekin getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erdoğan tarafından yeni Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirildi.

Yarın gerçekleştirilecek devir teslim töreniyle görevine resmen başlayacak olan Tekin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1994'te bitirmesinin ardından kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisans ve 2002'de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Söz konusu fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl Siyaset ve Sosyal Bilimler (Siyasal Hayat ve Kurumlar) alanında doçent oldu.

Tekin, 2009 yılına kadar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde çalıştıktan sonra, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne atandı.

Öğretim üyeliği süresince bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde de bulunan Tekin, 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Tekin, 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlık makamının kaldırılması sonrası Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne profesör olarak atanan Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğü görevine başladı.

Tekin, 3 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı görevlendirildi.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.