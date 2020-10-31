Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir dün meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini açıkladı.

Meydana gelen depremin merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremin şiddeti 6,6 olarak açıklanırken, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 6,8 olarak açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında sıcak bir karara imza atarak, alınan kararı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Selçuk, "Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" paylaşımında bulundu.