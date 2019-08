Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kullanılan bütçe konusunda kaygıları azaltmanın temel yolu, politikaları veriye dayalı olarak vermek"

Milli Eğitim Bakanlığı "Coğrafi Bilgi Sistemi" (CBS) tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kullanılan bütçe konusunda kaygıları azaltmanın temel yolu, politikaları veriye dayalı olarak vermek" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimde veriye dayalı yönetim sistemi ışığında, 2023 vizyonu hedefine doğru hayata geçirilen "Coğrafi Bilgi Sistemi" (CBS) ile tüm okulların coğrafi verileri toplanarak; hızlı bilgi akışının yanı sıra etkili ve doğru analizlerle daha verimli envanter yönetimi oluşturulabilecek. Sistem içerisinde var olan konuma dayalı veri yönetimi sayesinde daha az bürokrasi, yüksek koordinasyon, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanabilirken, hangi bölgede hangi okulların olduğu, nerede okula ihtiyaç olduğu, hangi okulların tadilatı gerçekleştirildi gibi sorulara da MEBCBS cevap verebilecek.

MEBCBS tarafından üretilen veriler kamu kurumlarının kullanımına açılacak

MEBCBS tarafından üretilen veriler kamu kurumlarının kullanımına açılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemiyle veriye değer katacak. Öte yandan, MEBCBS projesiyle Türkiye'de eğitim alanı olarak planlanan yerler, mülkiyet bilgilerinden, nerede, hangi okula, hangi kapasitede ihtiyaç olduğuna bu okulların sosyal donatı imkanlarına ve heyelan, deprem gibi afet ihtimallerine karşı tedbir alınmasına kadar pek çok veriye ulaşım sağlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı "Coğrafi Bilgi Sistemi" ile 81 ilde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğundaki 130 bin bina ve 160 bin parsel MEB merkez teşkilatı tarafından yönetilebilecek. Bu sistem sayesinde, MEB il ve ilçe müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu veriye anında ulaşabilmesi ve bürokratik iş yükünün azaltılması sağlanabilecek.

Öğrenci yerleştirme ve öğretmen ataması gibi kararlar verilebilecek

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği, Havelsan çözüm ortaklığında hayata geçirilen CBS tabanlı Bakanlık Yönetim Sistemi projesiyle MEBCBS'nin etkinliğinin artması, öğrenci yerleştirme, öğretmen ataması gibi tüm kararlar konuma dayalı, hızlı ve daha etkin olarak verilebilecek.

"Kullanılan bütçe konusunda kaygıları azaltmanın temel yolu, politikaları veriye dayalı olarak vermek"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Yetim hakkı olan bütçelerin kullanıldığından bahseden Bakan Selçuk, "Bu bütçeyi kullanırken de acaba bir kuruşun, bir liranın nasıl daha iyi değerlendirileceği hususunda sürekli bir kaygı ve endişe içerisindeyiz. Bu kaygımızı azaltmanın temel yollarından bir tanesi de, politikaları veriye dayalı olarak vermektir. Ben hangi kararı alırsam, bu karar hangi parametrede ne türlü bir farklılık ortaya koyar, neye mal olur, hangi bileşen hangi bileşenleri nasıl etkiler? Bununla ilgili simülasyonlar, modellemeler vb. çalışmaların muhakkak suretle yapılması ve kararların subjektif olarak, alınması çok büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"2023 eğitim vizyonu bizim veriye dayalı politikaları merkeze oturttuğumuz bir bakış açısı içerisinde bulunuyor"

2023 eğitim vizyonuna değinen Bakan Selçuk, "2023 eğitim vizyonu bizim veriye dayalı politikaları merkeze oturttuğumuz bir bakış açısı içerisinde bulunuyor. Bu bakış açısının elbette altında yatan bir değer sistemi var. Bu değer sistemi de bizim bakışımızın manevi, ahlaki ve etik olarak nerelere dayandığını göstermeye gayret ediyor" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığında alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok daha büyük ölçekte yaşanıyor"

Bakanlık olarak, bütün bakanlıklardan daha fazla bilişimden yararlanmaya ve veriye dayalı politikalar üretmeye ihtiyaçları olduğunu anlatan Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığında alınan her bir kararın olumlu ya da olumsuz etkisi çok daha büyük ölçekte yaşanıyor, o anlamda eğitime doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlayabilecek her türlü bilimsel veriyi, her türlü teknolojik yeniliği Milli Eğitim Bakanlığının içeriğine taşımaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

"İnsanların birbiriyle iletişimi elbette mümkün ama bunu bir sistem üzerinden yapmak hızlandıracaktır"

Milli Eğitim Bakanlığı 'Coğrafi Bilgi Sistemi'ne değinen Bakan Selçuk, "Tüm okullarımızın optimizasyon çalışmalarını yüksek çıtalara taşıyacak olan bir husus bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığının 'Coğrafi Bilgi Sistemi'yle yapmaya çalıştığı şey aslında, öğretim daireleri dediğimiz genel müdürlüklerimizin ve diğer ilçelerimizin, illerimizin ve okul seviyesinde alacağımız kararların kanıta dayalı olarak verilmesini sağlayan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bunu yapabilmek elbette kolay değil. İnsanların birbiriyle iletişimi elbette mümkün ama bunu bir sistem üzerinden yapmak hızlandıracaktır ve bunun idamesi ve idaresi CBS ile mükemmel bir hale gelmiştir" dedi.

"Sistemin inşasında büyük bir emek var"

Sistemin inşasında büyük bir emek olduğunu aktaran Bakan Selçuk, "Taşınmaz envanteri oluşturmak için öncelik olarak tüm okul ve binalarımız kayıt altına alınıyor. Oluşturulan bu veri tabanıyla da her türlü bilgiye bu bilgi tapu bilgisi olabilir, fotoğraf olabilir, derslik sayısı olabilir. Her türlü bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitime yönelik çalışmalarda hiçbir zaman yalnız hissetmedik"

Eğitime yönelik çalışmalarda hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Kamu, özel yada üçüncü sektörden hangi kuruluş olursa olsun. Neye ihtiyacınız olursa ve ne zaman bunu paylaşırsak bütün kuruluşları hep yanı başımızda buluyoruz ve toplumun eğitime bu kadar değer vermesi bu kadar stratejik bir önem atfetmesi bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.

"Böylesine geniş bir projenin yerli imkanlarla karşılanması gurur verici"

Düzenlen tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı (SSB) İsmail Demir, böylesine geniş bir projenin yerli imkanlarla karşılanmasının gurur verici olduğunu söyledi. Savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu zırhlı araçlar, gemi, helikopter, insansız hava aracı gibi ana platformlarının üretiminde belirli bir seviyeye gelindiğini belirten Demir, "Bazı ürünlerde, dünyada sınıfının en iyilerinden olmaya doğru gidiyoruz. Bizim için önemli olan bu platformlarında alt sistemlerinin yerlileştirilmesi ve belirli teknoloji alanlarında Türkiye'yi öncü ülke haline getirmek. Tam bağımsız bir savunma sanayine tasarımından üretimine kadar her aşamasında kendi öz kaynaklarımızı kullanarak ulaşabiliriz" diye konuştu.

"Savunma Sanayi denilince TSK ve güvenlik güçlerinden bahsedilmiyor"

Savunma sanayi konusu gündeme geldiğinde sadece güvenlik güçleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden bahsedilmediğinin altını çizen Demir, "Bazen Ulaştırma Bakanlığı, bazen Milli Eğitim Bakanlığı, bazen Enerji Bakanlığı, bazen Tarım Bakanlığı, bazen Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gibi bakanlıklarla çeşitli temaslarımız olmakta ve bu temaslar neticesinde savunma sektöründe üretilen teknolojilerin ve onların yaygın halinin kullanılması, entegre edilmesi gibi faaliyetlerde de bulunuyoruz" dedi.

"Güvenli okul" projesinden örnekler veren Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Emniyet Müdürlüğü tarafından riskli olarak belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda her bir okul için geçerli 6 adet sabit ve 1 adet hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri kurulmuş, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının kullanımına sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"Savunma Sanayi Başkanlığı çatısı altında 700'e yakın proje yürütüyoruz"

Savunma Sanayi Başkanlığı çatısı altında 700'e yakın proje yürüttüklerini aktaran Demir, "Bu projelerin yaygın şekilde, çeşitli sektörlerde hizmet vermesine özen gösteriyoruz. Başkanlık olarak kurduğumuz siber güvenlik kümelerimizin temel amacı da ülkemizde faaliyet gösteren kamu, özel tüm kurumların bu alanda yerli çözüm kullanmasıdır" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Havelsan'a ait standı gezdi.